Розкішна співачка Крістіна Агілера добряче знається на тому, що подобається її підписникам понад усе. Тож не дивно, що вона регулярно викладає у мережу світлини, на яких позує у відвертих образах. Не став винятком її останній пост.
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На серії кадрів, які з'явилися в інстаграмі виконавиці, вона позує топлес. Доповнюють пікантний образ пара довгих чорних рукавиць, а також сонцезахисні окуляри. Милуватися Крістіною Агілерою можна буквально вічність. Тож не дивно, що її підписники буквально засипали її лайками, а також коментарями:
- "Королева Всесвіту";
- "Ти надзвичайно бездоганна";
- "Бачу, Леді Гага тебе надихає";
- "Я закоханий у тебе";
- "Сексуальна легенда";
- "Природна краса, від якої неможливо відірвати погляду";
- "Чому ти настільки крута?".
Крістіна Агілера прикрила голі груди руками / Фото з інстаграму Агілери
Крістіна Агілера прикрила голі груди руками / Фото з інстаграму Агілери
Крістіна Агілера прикрила голі груди руками / Фото з інстаграму Агілери
Крістіна Агілера прикрила голі груди руками / Фото з інстаграму Агілери
Крістіна Агілера прикрила голі груди руками / Фото з інстаграму Агілери
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Слідкувати за Крістіною Агілерою в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми рекомендуємо і тобі долучитися до її армії прихильників. Це дозволить бути одним з перших, хто милуватиметься гарячими фотографіями співачки.