Група Юпітера: найцікавіші факти про планети Сонячної системи

До планет групи Юпітера належать сам Юпітер, а також Сатурн, Уран та Нептун. Далі розповімо докладно та найцікавіше про кожне з цих космічних тіл.

П’ята планета від Сонця, Юпітер, є гігантським газовим світом, наймасивнішою планетою нашої Сонячної системи. Вона важить більш як удвічі більше за всі інші планети разом узяті.

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Юпітер – найбільша планета Сонячної системи

Юпітер відомий також закрученими багатоколірними хмарами – такий ефект створюють різні види слідових газів.

А головною особливістю закручених хмар Юпітера є Велика червона пляма – гігантський шторм у понад 10 тисяч миль завширшки, який триває багато років. Принаймні за минулі 150 він бушував зі швидкістю у понад 400 миль на годину.

Також Юпітер має сильне магнітне поле та 75 супутників. Тож сам по собі схожий на мініатюрну сонячну систему.

Короткі факти про Юпітер:

Відкриття – відомий грекам і видимий неозброєним оком.

Назва – на честь правителя римських богів.

Діаметр – 139 822 кілометри.

Орбіта – 11,9 земного року.

Доба – 9,8 земної години.



Юпітер / Фото NASA

Сатурн – діамант із кільцями

Шоста планета від Сонця, Сатурн, найвідоміший своїми кільцями. Коли Галілео Галілей вперше досліджував Сатурн на початку 1600-х років, він думав, що це об’єкт із трьох частин – планети та двох великих супутників по обидва боки.

Понад 40 років потому Християн Гюйгенс визначив, що це були кільця, і вже куди детальніше описав усю систему Сатурна. Кільця цієї планети, до слова, складаються з льоду і каменю, та вчені ще не впевнені, як вони утворилися.

Сама ж газоподібна планета здебільшого складається з водню та гелію та має багато-багато супутників.

Короткі факти про Сатурн:

Відкриття – відомий грекам і видимий неозброєним оком.

Назва – на честь римського бога землеробства.

Діаметр – 120 500 кілометрів.

Орбіта – 29,5 земного року.

Доба – приблизно 10,5 земної години.



Сатурн / Фото NASA

Уран – найнахиленіша планета Сонячної системи

Сьома планета від Сонця, Уран – дещо дивна. Там є хмари з сірководню (це та сама речовина, від якої тухлі яйця так неприємно пахнуть). А от метан в атмосфері надає планеті синьо-зелений відтінок.

Уран обертається зі сходу на захід, як Венера. Але на відміну від Венери чи будь-якої іншої планети, його екватор розташований майже під прямим кутом до орбіти. Тобто, Уран головно обертається "на боці".

Астрономи вважають, що 4 мільярди років тому вдвічі більший за Землю об'єкт зіткнувся з Ураном, що й сформувало такий кут його нахилу. Нахилу, який формує на планеті екстремальні сезони, що тривають понад 20 років. А ще й Сонце б’є в один або інший полюс упродовж 84 земних років за один захід.

До слова, саме згадане давнє зіткнення викинуло на орбіту Урану каміння та лід, які пізніше стали частиною з 27 супутників планети. Яка, зауважимо, має 13 комплектів кілець – але слабких, не таких помітних, як у Сатурна.

Короткі факти про Уран:

Відкриття – 1781, Вільям Гершель (хоча спершу Уран назвали зіркою).

Назва – на честь еллінського бога неба, батька Сатурна та діда Юпітера.

Діаметр – 51 120 кілометрів.

Орбіта – 84 земні роки.

Доба – 18 земних годин.



Уран / Фото NASA

Нептун – штормовий гігант

Восьма планета від Сонця, Нептун, схожа на Уран за розміром. Вона відома надзвуковими сильними вітрами й моторошною холоднечею.

Нептун дуже далеко від Землі – у 30 разів далі від Сонця, ніж наша планета. Також він приблизно у 17 разів більший за Землю і має кам’яне ядро.

Цікаво, що Нептун став першою планетою, існування якої передбачили за допомогою математики (завдяки нерівностям орбіти Урану) – тобто ще до того, як її візуально виявили.

Короткі факти про Нептун:

Відкриття – 1846 рік.

Назва – на честь римського бога води.

Діаметр – 49 530 кілометрів.

Орбіта – 165 земних років

Доба – 19 земних годин.



Нептун / Фото NASA