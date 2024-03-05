Звичайно, життя на Землі існує, а не просто могло б існувати, але сюжет цієї історії в іншому та виходить за межі філософських роздумів. Далі на Men 24 пояснюємо, про що мовиться.

Дивися також Дістаємо улюблені термогорнята: як приготувати пряну фільтр-каву 18+

Учені виявили, що на Землі може існувати життя

Люди зачаровані можливістю відкриття життя на планетах за межами Сонячної системи, інакше відомих як екзопланети. Щоб поглянути на це під іншим кутом, команда дослідників поміркувала, як життя і придатність до життя на Землі виглядали б для інопланетянина, якби той сприймав наш світ як екзопланету.

Як він міг би бачити та сприймати нас здалеку?

Що б вказувало йому на те, що наша планета зайнята?

Відповіді на ці питання мають і практичне застосування. Їх використають для перевірки майбутньої космічної місії "Великий інтерферометр для екзопланет" (Large Interferometer for Exoplanets, LIFE), яка буде полювати на придатні для життя екзопланети. Місія складатиметься з 5 космічних апаратів, які формуватимуть єдиний інтерферометр середнього інфрачервоного діапазону. Їх розташують відносно близько до космічного телескопа Вебб (JWST) на орбіті навколо Сонця.

Камера NASA EPIC на борту космічного корабля DSCOVR зафіксувала Землю з мільйона миль / Зображення NASA

Отже, команда Швейцарської вищої технічної школи Цюріха повернула технології LIFE у бік Землі, щоб підтвердити, що місія дійсно буде здатна шукати життя у далеких світах (її запустять наприкінці 2026 або на початку 2027). Бо ж якщо LIFE не може підтвердити життя на Землі, то як зможе підтвердити життя за її межами?

у далеких світах (її запустять наприкінці 2026 або на початку 2027). Бо ж якщо LIFE не може підтвердити життя на Землі, то як зможе підтвердити життя за її межами? Учені взяли дані з супутників НАСА та створили спектр випромінювання в середньому інфрачервоному діапазоні, який можна було б очікувати від Землі, якби на неї дивилися як на скромну цятку з величезної відстані. Звісно, тут не мовиться про виявлення красивих гір і блакитних морів, а хімічних сполук, які натякають на життя.

Звісно, тут не мовиться про виявлення красивих гір і блакитних морів, а хімічних сполук, які натякають на життя. Потім команда розглянула, як на результат вплинуть сезонні коливання і геометрія планети. Та врахувала 3 можливі точки зору: дві з полюсів Землі та одну з екватора.

І що ж у підсумку? Команда дійшла висновку, що якби LIFE або подібний інструмент спостерігав Землю з відстані бодай 30 світлових років, він би успішно визначив, що наша планета є теплим та придатним для життя світом. А ще й вуглекислий газ, метан і вода, які є важливими для життя або створені ним, будуть видимими у спектрах нашої планети.

Тобто дистанційне спостереження Землі за допомогою інопланетного телескопа, схожого на LIFE, виявило б умови, необхідні для підтримки рідкої води на поверхні планети. А вода – це основа відомого нам життя.

"Наше дослідження демонструє, що космічні місії наступного покоління можуть оцінити, чи є сусідні земні екзопланети помірного поясу придатними для життя чи навіть населеними", — підсумували у команді вчених.