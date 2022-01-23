Хто грає за футбольну збірну і клуби Ватикану

Чи правда те, що у Ватикану є і футбольна збірна, і внутрішній чемпіонат? Яке прізвище у Кріштіану Ронаду – Кріштіану чи Роналду?

Або – як плавці-синхроністи чують музику під водою? Про ці та інші цікаві спортивні факти – розповідаємо на Men 24.

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Чому у Ватикану немає футбольної збірної

А чому "немає"? Є. Так, вона не член УЕФА. А проте навіть зіграла кілька міжнародних та міжнаціональних матчів – зі збірною Монако, Сан-Марино та Палестини.

Грають за збірну, зауважимо, не релігійні діячі – а вояки Швейцарської гвардії й охоронці музеїв.

До слова, у Ватикані є навіть внутрішній футбольний чемпіонат. Грають там команди поштарів, гвардійців, банкірів, бібліотекарів та працівників музеїв.

Кріштіану Роналду: де тут ім'я, а де прізвище

Правильна відповідь складніша. Кріштіану Роналду – це все ім'я, друга частина якого (Роналду) дісталася майбутньому футболісту тільки тому, що його батьки були шанувальниками президента США Рональда Рейгана. А повне ім'я зірки – Кріштіану Роналду душ Сантуш Авейру.



Як школа допомогла Хайле Гебрселассіє стати чемпіоном / Фото The Great Scottish Run

Як синхроністи чують музику під водою

Щоб плавці-синхроністи чули музику, під яку виступають, у басейн під водою вбудовують спеціальні динаміки. Звук, звісно, не аж дуже, але чути, як самі спортсмени кажуть, нормально.

Чи допомагають книги вигравати Олімпіади

Безумовно – так. У приклад (жартома, звісно) можна поставити олімпійського чемпіона з бігу на 10 кілометрів Хайле Гебрселассіє з Ефіопії.

Він має особливу манеру бігу – спортсмен сильно притискає ліву руку до тіла й незвично її згинає.

Сам чемпіон пояснив таку поставу під час змагань тим, що в дитинстві бігав 10 кілометрів до школи вранці та ввечері, тримаючи якраз у лівій руці підручники.

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