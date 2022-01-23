Кто играет за футбольную сборную и клубы Ватикана

Правда ли, что у Ватикана есть и футбольная сборная, и внутренний чемпионат? Какая фамилия у Криштиану Ронаду – Криштиану или Роналду?

Или – как пловцы-синхронисты слышат музыку под водой? Об этих и других интересных спортивных фактах – рассказываем на Men 24.

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Почему у Ватикана нет футбольной сборной

А почему "нет"? Есть. Да, она не член УЕФА. Однако даже сыграла несколько международных и межнациональных матчей – со сборной Монако, Сан-Марино и Палестины.

Играют за сборную, заметим, не религиозные деятели – а солдаты Швейцарской гвардии и охранники музеев.

Кстати, в Ватикане есть даже внутренний футбольный чемпионат. Играют там команды почтальонов, гвардейцев, банкиров, библиотекарей и работников музеев.

Криштиану Роналду: где здесь имя, а где фамилия

Правильный ответ более сложный. Криштиану Роналду – это все имя, вторая часть которого (Роналду) досталась будущему футболисту только потому, что его родители были почитателями президента США Рональда Рейгана. А полное имя звезды – Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру.



Как школа помогла Хайле Гебрселассие стать чемпионом / Фото The Great Scottish Run

Как синхронисты слышат музыку под водой

Чтобы пловцы-синхронисты слышали музыку, под которую выступают, в бассейн под водой встраивают специальные динамики. Звук, конечно, не очень, но слышно, как сами спортсмены говорят, нормально.

Помогают ли книги выигрывать Олимпиады

Безусловно – да. В пример (шутливый, конечно) можно поставить олимпийского чемпиона по бегу на 10 километров Хайле Гебрселассие из Эфиопии.

У него особая манера бега – спортсмен сильно прижимает левую руку к телу и необычно ее сгибает.

Сам чемпион объяснил такую ​​осанку во время соревнований тем, что в детстве бегал 10 километров в школу утром и вечером, держа как раз в левой руке учебники.

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