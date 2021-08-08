Худий, але товстий: тренер поділився хитрощами, які кардинально змінять твоє тіло

У новому відео на каналі Athlean-X тренер Джефф Кавальєр ділиться порадою, яка допоможе наростити м'язи та зміцнити статуру. Якщо ти "худий, але товстий", тобто у тебе не вистачає м'язів і, можливо, ти виглядаєш дещо огрядним – візьми на озброєння ці хитрощі. Вони гарантовано змінять твоє тіло та зроблять тебе сильнішим!

Один зі способів отримати тіло своєї мрії – спробувати спалити жир, залишивши лише "худу" частину. Кавальєр радить вирішувати обидва аспекти одночасно.

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"Основа того, що відбувається з худою людиною, полягає в тому, що у неї немає мускулатури. У них немає м'язового розвитку", – наголосив він.

За словами тренера, найшвидший спосіб для будь-кого внести видимі зміни – виконати два прості кроки:

почати слідувати послідовному плану тренувань;

перейти на гіпокалорійний стан (або дефіцит калорій), під час якого ти споживаєш менше калорій.

"Ми знаємо, що ти можеш наростити м'язи одночасно з втратою жиру при дефіциті калорій, якщо у твоєму організмі достатньо протеїну", – говорить він.

Хорошим орієнтиром тут є споживання близько 1,6 грама білка на кілограм ваги тіла. Кавальєр радить стежити за тим, що ти їси. Також, можливо, слід прибрати частину вуглеводів зі свого поточного раціону та замінити їх додатковим білком. Щойно ти взяв під контроль свою дієту, пора перейти до прогресивного плану тренувань.

"Ти повинен сконцентруватися на створенні твоєї базової сили навколо міцного фундаменту у великих комплексних ліфтах. Деякі з цих вправ здадуться тобі трохи складними. Ти можеш узагалі їх уникати, і це помилка", – зауважив тренер.

Новачки також часто припускають, що комплексна вправа – проста або легка, але це не так.

"Чим складніша вправа, тим складніше її насправді виконувати. У тебе є багато різних м'язів, що працюють разом синхронно. Але ні в якому разі ти не повинне повністю уникати вправ", – додав він.

Крім основних комплексних рухів, невеликі ізолюючі вправи можуть допомогти розвинути силу, яка буде перенесена у твої вправи. За словами Кавальєра, додавання їх у твій тренувальний план призведе до трьох речей:

ти отримаєш кращий зв'язок між мозком і м'язами;

що допоможе досягти більшої загальної віддачі;

​допоможе створити гіпертрофований обсяг у твоєму розпорядку.

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І, мабуть, найголовніше, коли справа доходить до того, щоб ти продовжував повертатися до спортзалу. Можливо, тобі дійсно усе сподобається!