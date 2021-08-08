Худой, но толстый: тренер поделился хитростями, которые кардинально изменят твоё тело

В новом видео на канале Athlean-X тренер Джефф Кавальер делится советом, который поможет нарастить мышцы и укрепить телосложение. Если ты "худой, но толстый", то есть у тебя не хватает мышц и, возможно, ты выглядишь несколько тучным – возьми на вооружение эти хитрости. Они гарантированно изменят твоё тело и сделают тебя сильнее!

Один из способов получить тело своей мечты – попытаться сжечь жир, оставив только "тощую" часть. Кавальер советует решать оба аспекта одновременно.

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"Основа того, что происходит с худым мужчиной, заключается в том, что у нее нет мускулатуры. У них нет мышечного развития", – подчеркнул он.

По словам тренера, самый быстрый способ для любого внести видимые изменения – выполнить два простых шага:

начать следовать последовательному плану тренировок;

перейти на гипокалорийное состояние (или дефицит калорий), во время которого ты потребляешь меньше калорий.

"Мы знаем, что ты можешь нарастить мышцы одновременно с потерей жира при дефиците калорий, если в твоем организме достаточно протеина", – говорит он.

Хорошим ориентиром здесь является потребление около 1,6 грамма белка на килограмм веса тела. Кавальер советует следить за тем, что ты ешь. Также, возможно, следует убрать часть углеводов из своего текущего рациона и заменить их дополнительным белком. Как только ты взял под контроль свою диету, пора перейти к прогрессивному плану тренировок.

"Ты должен сконцентрироваться на создании твоей базовой силы вокруг крепкого фундамента в больших комплексных лифтах. Некоторые из этих упражнений покажутся тебе немного сложными. Ты можешь вообще их избегать, и это ошибка", – отметил тренер.

Новички также часто предполагают, что комплексное упражнение – простая или легкая, но это не так.

"Чем сложнее упражнение, тем сложнее ее на самом деле выполнять. У тебя есть много различных мышц, работающих вместе синхронно. Но ни в коем случае ты не должен полностью избегать упражнений", – добавил он.

Кроме основных комплексных движений, небольшие изолирующие упражнения могут помочь развить силу, которая будет перенесена в твои упражнения. По словам Кавальери, добавление их в твой тренировочный план приведет к трем вещам:

ты получишь лучшую связь между мозгом и мышцами;

поможет достичь большей общей отдачи;

поможет создать гипертрофированный объем в твоем распорядке.

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И, пожалуй, самое главное, когда дело доходит до того, чтобы ты продолжал возвращаться в спортзал. Возможно, тебе действительно все понравится!