Для здорових колін: тренер порекомендував виконувати іспанські присідання

Якщо ти працюєш над своїм тілом, то надзвичайно важливо не перетворювати тренування на рутину. Саме тому варто додавати до них усе нові та нові вправи.

До прикладу, цього разу ми пропонуємо звернути увагу на іспанські присідання. Про них нам розповів тренер Ярослав. За його словами, цю вправу часто використовують як ефективну реабілітаційну вправу для тих, у кого є травми коліна.

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Чому корисні іспанські присідання

Почнімо з того, що їх варто виконувати всім тим, хто добряче напружує свої коліна під час занять або спорту. Мовиться про гравців у баскетбол, волейбол, футбол тощо. Вони найчастіше стикаються з проблемами, пов'язаними з хворими колінами. Тож, ці вправи допоможуть захистити від травм.

силова стійка та гнучка стрічка. Необхідно себе надійно зафіксувати стрічкою або лямкою.

За словами тренера, вправа буде корисною також для атлетів, котрі прагнуть ізолювати квадрицепс, а також покращити гіпертрофію – нарощування м'язів.

Такі вправи, як іспанське присідання, пропонують чудову середину між силовими тренуваннями та реабілітацією. Допомагають зменшити вплив на коліна, а також гарантують, що спортсмен усе ще зможе тренувати свої квадрицепси,

– пояснює тренер.

Техніка іспанських присідань

Тобі необхідно одягнути на ноги гнучку стрічку та відійти, щоб був натяг; Після цього слід зробити присідання, наче ти спираєшся на стіну; За відчуттями має бути так, наче ти сідаєш на стілець позаду тебе.

Як правильно виконувати вправу: дивися відео

Тренер каже, що робить по 3 – 4 підходи по 10 – 12 повторень. Виконує іспанські присідання він з відпочинком у 90 – 120 хвилин після основної вправи. Або ж робить їх основою для профілактики колінного суглоба.

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