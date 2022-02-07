Кара Дель Торо приміряла мереживну білизну: ефектне селфі моделі

Цього разу під нашим прицілом неймовірна Кара Дель Торо. Модель поділилася зі своїми підписниками гарячим селфі, від якого просто неможливо відірвати погляду.

Світлину красуня зробила у мереживній спідній білизні. Спокусливий комплект дозволяє кожному вдосталь помилуватися бездоганними формами Кари Дель Торо. І хто ми такі, щоб позбавляти тебе такої можливості?

Варте уваги Забули про нейтральність: чому зростає популярність преміум-алкоголю

"Усе, що тобі потрібно – це кохання", – написала вона під публікацією.

І ми не будемо сперечатися з нашою героїнею. Якщо ж з коханням тобі не фартить, то можна просто долучитися до армії прихильників моделі. До слова, цей пост зібрав шалену кількість лайків, а також коментарів. Традиційно лови найкращі з них:

"Яка ж ти приголомшлива";

"Я закоханий у тебе";

"Бездоганність не знає меж";

"Ти викликаєш непідробний захват";

"Надзвичайно красива";

"Я хочу бути поруч з тобою, крихітко";

"Дуже сексуальна та розкішна";

"Найкрасивіша дівчина у мережі";

"Моя улюблена американка";

"Секс-бомба";

"Ти дуже мила".



Спокусливе фото Кари Дель Торо розбурхало мережу / Фото з інстаграму Дель Торо

Насолоджуйся У мереживній білизні та спортивних штанах: Фраченска Фараго розбурхала мережу

Слідкувати за Карою Дель Того в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож гайда підписуватися на модель, щоб одним з перших милуватися гарячими фото, які вона викладає у мережі.