Кара Дель Торо приміряла мереживну білизну: ефектне селфі моделі
Джерело:інстаграм Кари Дель Торо
Цього разу під нашим прицілом неймовірна Кара Дель Торо. Модель поділилася зі своїми підписниками гарячим селфі, від якого просто неможливо відірвати погляду.
Світлину красуня зробила у мереживній спідній білизні. Спокусливий комплект дозволяє кожному вдосталь помилуватися бездоганними формами Кари Дель Торо. І хто ми такі, щоб позбавляти тебе такої можливості?
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"Усе, що тобі потрібно – це кохання", – написала вона під публікацією.
І ми не будемо сперечатися з нашою героїнею. Якщо ж з коханням тобі не фартить, то можна просто долучитися до армії прихильників моделі. До слова, цей пост зібрав шалену кількість лайків, а також коментарів. Традиційно лови найкращі з них:
- "Яка ж ти приголомшлива";
- "Я закоханий у тебе";
- "Бездоганність не знає меж";
- "Ти викликаєш непідробний захват";
- "Надзвичайно красива";
- "Я хочу бути поруч з тобою, крихітко";
- "Дуже сексуальна та розкішна";
- "Найкрасивіша дівчина у мережі";
- "Моя улюблена американка";
- "Секс-бомба";
- "Ти дуже мила".
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Слідкувати за Карою Дель Того в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож гайда підписуватися на модель, щоб одним з перших милуватися гарячими фото, які вона викладає у мережі.