Супермодель Кейт Мосс знялася топлес для бренду спідньої білизни: фото 18+

Культова британська модель Кейт Мосс знялася в рекламній кампанії бренду спідньої білизни Кім Кардашян Skims. На світлинах красуня позувала як у комплектах, так і топлес. Насолоджуйся спокусливими світлинами 47-річної Кейт Мосс на Men 24!

Просто неможливо бути байдужим до розкішної Кейт Мосс. Сексуальна супермодель не на жарт розбурхала користувачів мережі, знявшись топлес для реклами спідньої білизни Кім Кардашян. Це однозначно треба бачити.

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На спокусливих світлинах 47-річна модель позує як у комплектах спідньої білизни, так і без них. Найбільше припав до душі кадр, на якому фотограф зняв красуню з оголеними грудьми. Не дивно, що за одну добу світлина зібрала понад 50 тисяч лайків, а також шалену кількість коментарів:

"Справжня ікона стилю";

"Люблю її";

"Кейт надзвичайна";

"Здуріти можна";

"Приголомшлива Кейт";

"Вона неймовірна";

"Кейт вражає своєю красою".

Ми ж закликаємо підписатися на інстаграм Кейт Мосс. Підозрюємо, що попереду ще багато гарячих світлин, якими вона ділитиметься зі своїми підписниками!

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