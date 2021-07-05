Згідно з даними авторитетного рейтингу IWSR TOP100, бренд Nemiroff очолив рейтинг міжнародних спиртних компаній за швидкістю росту. І це, зауважимо, серед усіх міцних напоїв у світі. Чим не причина пишатися нашими?

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Ринок міцних напоїв суттєво скоротився

Статистика свідчить про те, що загальний світовий ринок міцних напоїв скоротився на 169,9 мільйона 9-літрових ящиків до 2,4 мільярда ящиків у 2020 році. Аналіз ринку пояснив таке стрімке падіння обмеженнями, які вплинули не лише на кінцевого споживача, а й на дистриб'юторів, рестораторів, а також представників туристичної галузі.

Тож за результатами непростого 2020 року, IWSR вирішили скласти рейтинг, щоб побачити динаміку ринку міцних напоїв. Він, зауважимо, впав з 41,3% у 2018 році до 41% у 2020. І хоч цей спад не настільки суттєвий, але він заслуговує на увагу.

Це цікаво: у 2016 році мовилося про 32,7%. А це означає, що ринок впевнено рухався вгору.

Nemiroff – бренд, який показав шалений приріст

І хоч у рейтингу зі 100 позицій представлено лише 16 брендів горілки, це не означає, що вона втратила свою популярність. Про це свідчить хоча б те, що бренду Nemiroff вдалося стати №1 за швидкістю росту не лише серед горілки, а й усіх міцних напоїв у світі!



Nemiroff у 2020 році вдалося стати брендом №1 за швидкістю росту у світі / Фото Nemiroff

Ці непрості часи буквально підвищили попит на горілку преміум-класу, а от смакова горілка узагалі переживає епоху Відродження. Гаразд, давай без лірики. Якщо говорити лише сухими цифрами, то Nemiroff показав ріст на 18.2% у 2020 році. Зауважимо, що найближчий конкурент серед горілки – Tito’s Handmade – на 15,1%. Третя позиція за Fireball Cinnamon Whisky з 13,1%.

Генеральний директор Nemiroff Юрій Сорочинський пояснив, що позитивна динаміка продажів свідчить про здібність компанії швидко адаптуватися, виходячи на нові ринки.

Загалом же, бренд з України представлений у понад 80 країнах світу, і це число постійно зростає. За останній рік компанія провела масштабний редизайн своєї продукції, запустила сміливу смакову лінійку, вийшла на десяток нових ринків та посилила позиції на уже існуючих, в тому числі завдяки стратегічному партнерству з Coca-Cola HBC.

Nemiroff уже добре відомий бренд на багатьох ринках, але з таким досвідченим партнером як Coca-Cola HBC ми розраховуємо досягнути нових висот,

– наголошує Сорочинський.

Він зауважив, що преміальні лінійки – Nemiroff De Luxe та Nemiroff The Inked Collection та Lex – показали неабиякий приріст у 2020 році. Не в останню чергу завдячувати цьому потрібно споживацькому попиту на зручні формати для коктейлів.



Успіху бренду Nemiroff посприяла також популярність преміальних лінійок / Фото Nemiroff

Нагадаємо, що раніше Nemiroff отримав статус "Vodka Brand Champion 2021". А це означає, що він став горілчаним брендом №1 у світі за версією авторитетного медіа в індустрії напоїв The Spirits Business.

Кожна нова нагорода та лідерство в рейтингах свідчить про незламний характер і нестримний дух бренду Nemiroff. Він показує, що непрості часи необхідні для пошуку нових можливостей, а якісна продукція завжди буде в фавориті як у споживачів, так і в міжнародних експертів.

І це лише початок!

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