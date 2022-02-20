Кілька модних хитрощів, які дозволять тобі виглядати молодше

Як би ми цього не хотіли, але саме одяг дозволяє скласти про нас перше враження. Тож, якщо ти хочеш виглядати молодшим, – візьми на озброєння ці хитрощі.

З їхньою допомогою ти можеш відмінусувати кілька років від своєї реальної цифри. Ба більше, ти почуватимешся значно впевненіше та вільніше. А ми розповімо, як усього цього досягнути. Тож вмощуйся зручніше, адже ми починаємо!

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1. Купуй одяг, не вказуючи на ньому вік

На бірках дитячих речей часто вказують саме вік дитини, а не розмір. Ми ж пропонуємо вимкнути свій вікомір і розслабитися. Коли заходиш у магазин, не потрібно відразу ж ділити одяг на категорії: "Я застарий для цього" та "Чудово, ще один нудний светр". Позбудься вікових упереджень.

Якщо ти зробиш це, то зауважиш, що можеш сміливо експериментувати зі стилем. Але варто дотримуватися балансу. Щойно ти перемудруєш, здаватиметься, що ти намагаєшся молодитися за допомогою одягу.

2. Ти завжди в курсі тенденцій

У цьому пункті ми наголошуємо на розумному використанні тенденцій. Їх не потрібно сліпо використовувати. Тобі слід перейняти їх у свій власний стиль, адаптувати до свого гардеробу, тілобудови. Ти уже знаєш своє тіло та знаєш, який одяг аж ніяк не личить тобі.

На основі цих знань ти повинен робити все можливе для того, щоб тренд працював на тебе.



Інтегруй тенденції у свій власний стиль / Фото Karsten Winegeart

3. Розмір ДУЖЕ важливий

Ми не втомлюємося нагадувати про те, що одяг має бути зручним для тебе. Тож тобі потрібно обирати речі свого розміру: не більші і не менші. Це дозволить тобі почуватися вільно та впевнено. А ще такий підхід дозволить підкреслювати твої виграшні сторони.

Найважливіше те, що комфортний одяг вплине на твою подачу себе. Ти відчуєш приплив енергії та нотку нестримності. Усе це дозволить прибрати ще кілька років.

4. Не бійся аксесуарів

Аксесуари повинні підкреслювати твій стиль. Вони говорять про тебе, твої вподобання та смаки. А ще вони допомагають базовий образ зробити яскравішим і свіжішим.

Але тут варто бути обережним. Не потрібно з ніг до голови обвішувати себе аксесуарами. Тоді окові не буде за що зачепитися. Найкращий варіант – один яскравий або кілька стриманіших аксесуарів. Це дозволить не нагадувати ялинку на Різдво.



Аксесуари дозволяють підкреслити твій стиль / Фото Joshua Reddekopp

5. Тебе не турбує думка інших

Це, мабуть, найважливіший момент. Завжди знайдеться бодай одна людина, яка безпощадно критикуватиме твій образ. Найкраще, що ти можеш зробити, – усвідомити, що найважливіша думка про твою зовнішність належить тобі. Якщо тобі комфортний твій вибір, то нехай світ говорить все, що йому заманеться. Тобі має бути байдуже!

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Варто затямити раз і назавжди, що вік – усього лише цифри. Якщо ти почуваєшся молодшим, то ніхто не має права заборонити тобі виглядати молодшим. Прокачай свій образ, додай йому свіжості та легкості. Будь впевненим у собі та своєму виборі!