Китайський космічний апарат, схоже, розмістив на орбіті 6 "таємничих помічників"

Через 4 дні після запуску у свою третю місію китайський роботизований космічний літак "Шеньлун" ("Божественний дракон"), скидається на те, вивів на навколоземну орбіту 6 невідомих об'єктів. За ними вже кілька днів уважно стежать аматорські трекери космічних апаратів по всьому світу.

І вже зафіксували випромінювання від деяких із них. Ці загадкові об'єкти позначили як OBJECT A, B, C, D, E і F. За словами астронома-аматора Скотта Тіллі, об'єкт A, схоже, випромінює сигнали, що нагадують ті, які випромінювали об'єкти, випущені китайським космічним літаком під час попередніх місій.

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Багаторазовий космічний літак Китаю став трохи загадковішим

Тіллі в Х назвав ці об'єкти "таємничими помічниками". Деякі сигнали модулюються обмеженою кількістю даних. Інші, схожі на холості сигнали-заповнювачі без жодних даних, що їх супроводжують.

На відміну від викидів на початку місій китайських космічних літаків, ці викиди дуже переривчасті й не тривають довго. Щоб здобути ці дані, знадобилися дні спостережень, які відстежували проліт за прольотом за допомогою тарілчастих антен,

– пояснив Тіллі.

Супутникові трекери проаналізували сигнали та впевнені, що випромінювання йдуть або від самих об'єктів, або з чогось, розташованого безпосередньо біля них.

Висновок ґрунтується на спостереженні за ними вздовж очікуваних траєкторій та на тому, що жодних інших відомих об'єктів не було в променях антен трекерів під час збору даних.

А також на тому, що особлива модуляція цих сигналів є "унікальною і спостерігалася лише під час попередніх місій китайських космічних літаків, які використовували 2280 МГц".

При цьому спостерігачі уточнюють, що ця місія китайського космічного літака запущена на таку ж орбіту, як і дві попередні, але в робочому режимі вона демонструє іншу радіоповедінку".

китайський космічний літак вже демонстрував подібне раніше. Під час двох попередніх місій (у вересні 2020 і серпні 2022) спостерігачі помітили, що корабель випустив на орбіту невеликий невідомий об'єкт. Припускали, що це могли бути сервісні модулі, тестові зразки для відпрацювання виведення корисного навантаження на орбіту або навіть невеликі супутники для моніторингу космічного літака.

Цікаво, до слова, що США також запускають багаторазовий роботизований космічний літак у цей час – планують на 28 грудня. І це навряд чи є збігом, враховуючи напружені взаємини країн та конкуренцію у космічній царині.