Кохана футболіста Пелле знялася у сорочці та мереживній білизні: гаряче фото

Цього разу під нашим прицілом чарівна Вікторія Варґа. А все тому, що зі своїми підписниками угорська модель поділилася черговим гарячим фото.

На ньому красуня позує у мереживній спідній білизні. Доповнюють домашній образ Вікторії Варґи біла сорочка, яку вона не застебнула. Маємо підозру, що останню вона зняла зі свого коханого, італійського футболіста Граціано Пелле.

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Попри її сімейний стан, кількість підписників моделі невпинно росте. І тут немає нічого дивного, адже модель регулярно тішить своїх прихильників усе новими й новими ефектними кадрами. Підписники Вікторії Варґи буквально засипали її лайками та коментарями. Традиційно лови найкращі з них:

"Яка ж ти чарівна";

"Найкрасивіша дівчина у мережі";

"Надзвичайна Вікторія";

"Приголомшливе фото. Тобою можна милуватися вічність";

"Просто шикарна";

"Ти, як завжди, прекрасна";

"Мені подобається твій образ";

"Яка ж ти мила";

"Гаряча крихітка".



Гаряче фото Вікторії Варґи розбурхало мережу / Фото з інстаграму Варґи

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Слідкувати за Вікторією Варґою в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож було б дуже дивно, якби ми відмовляли тебе від такої можливості. Долучися до армії прихильників угорської моделі. Це дозволить тобі одним з перших милуватися її гарячими фото!