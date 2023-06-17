Максимум задоволення гарантовано: коли найкраще займатися сексом

Коли мова заходить про секс, наука одностайна щодо його позитивного впливу. Однак у наукової спільноти виникли питання про те, коли найкраще займатися сексом?

Намагаючись дати відповідь на це питання, яке, безсумнівно, мучило не одного, журналісти повідомляють, що вчені з Великої Британії провели дослідження. Воно мало на меті встановити, чи краще займатися сексом вночі, чи він приносить більше задоволення вранці.

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Коли найкраще займатися сексом

500 чоловіків і 500 жінок у віці від 18 до 65 років протягом шести тижнів записували в найдрібніших подробицях час, коли вони займалися сексом. Результат був майже одностайним: ранок – ідеальний час для сексу.

Але коли найкраще займатися сексом вранці? Майже кожен четвертий респондент обрав найприємніший час для занять сексом – 7.30 ранку. Загалом, дві третини опитаних обрали найбільш приємним ранковий секс – між 7:00 та 10:30 ранку.

Лише 33% сказали, що найкращий секс у них був увечері, причому 16% вибрали найкращий час о 21:00, 15% – о 22:00 і лише два відсотки – об 23:00.



Більшість пар люблять секс зранку / Фото teksomolika

Враховуючи, що секс вивільняє ендорфіни, вчені припускають, що ранковий секс – це гарний спосіб розпочати день. А ти як вважаєш?

Найкращий час для сексу у різному віці

Коли мова заходить про секс, мова не йде про планування та розклад; всі люди різні, але наука також рекомендує враховувати один фактор: вік.

Пол Келлі, клінічний дослідник з Інституту сну та циркадної неврології Оксфордського університету, каже, що пари можуть і повинні коригувати свій сексуальний годинник. Можливо, ти ніколи не чув про це, але це пов'язано з нашими циркадними ритмами і тим, як вони змінюються з роками. О 21:00 вечора, коли тобі 20 років, ми вже не такі бадьорі та енергійні, як у 40 років.

Наприклад, ті, кому за 30, повинні використовувати ранок для сексу зі своїм партнером. О 8:00 ранку сонячне світло підвищує рівень тестостерону як у чоловіків, так і у жінок через стимуляцію гіпоталамуса. Це призводить до кращого досвіду в ліжку, ніж якби ти робив це о 16:00.



Вік впливає на циркадні ритми та вподобання у сексі / Фото lookstudio

Хоча молоді люди мають більш активне лібідо, яке здатне вистрілити в будь-який момент, відразу після їжі енергія збільшується. Тим, кому за 20, Келлі радить призначати рандеву близько 15:00: "У молодих людей нейромедіатор у мозку активніший".

У молодих людей нейромедіатор, який відповідає за пробудження, не обганяє гормон, що регулює сон, мелатонін до середини ранку. Тому незалежно від того, о котрій годині вони прокидаються, по-справжньому бадьорими вони стають лише через деякий час,

– каже експерт.

Тим, кому за 50, не варто надто змінювати своє сексуальне життя. Найкращий час – 22:30 вечора, оскільки це стимулює вивільнення окситоцину і серотоніну. Це разом з пролактином, що виділяється під час оргазму, дає нам відчуття насичення, що також полегшує засинання і сприяє кращому відпочинку.

Після 60 років бажання часто починає помітно слабшати, тому 20:00 – найкращий час для сексу. Крім того, повноцінний сон підвищує апетит, особливо у жінок. Американські вчені довели прямий зв'язок між кількістю сну жінки та її лібідо. Статтю на цю тему опублікував Journal of Sexual Medicine, а згідно з одним із досліджень, чим більше жінки втомлюються, тим менше у них бажання.

Протягом двох тижнів фахівці з Медичної школи Університету Мічигану опитали 171 жінку про їхні сексуальні звички та режим сну. Вони виявили, що на кожну додаткову годину, яку жінка спала вночі, її ймовірність і готовність займатися сексом зростала на 14 відсотків.

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Саме тому Келлі вважає, що так важливо встановити сексуальний графік. Люди у свій найзайнятіший час відчувають себе достатньо відпочилими і розслабленими, щоб отримувати більше задоволення від стосунків.