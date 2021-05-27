Військовий зі США спробував пройти брутальний підводний тест спецназу: шокуюче відео

Влаштовувати собі перевірки обожнюють не лише спортсмени, а й військові. Наш новий герой, Остін Александер, колишній моряк ВМС США, регулярно кидає собі божевільні завдання з фітнесу. Останній його челендж вражає. Але ми закликаємо не намагатися повторити те, що ти побачиш.

У своєму останньому відео Александер береться за складну фізичну задачу. Він намагається пройти випробування під водою. Його використовують для перевірки персоналу в Командуванні спеціальних операцій США (SOCOM).

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На нього очікує інтенсивне підводне випробування, яке загрожує як фізичними, так і психологічними труднощами.

"Я почав навчання з дайвінгу у 2013 році, і не пройшов його. Тож я трохи боюся води, чесно кажучи. Але сьогодні я зіткнувся з цим, я виходжу зі своєї зони комфорту", – зізнається він на початку ролика.

Ми ж наполегливоЯкщо ж ти хочеш спробувати кинути собі подібний виклик, то обов'язково поруч повинен бути інструктор з дайвінгу або ж рятувальник.

Програма перевірки занурень SOCOM складається з:

5 хвилин підстрибувань під водою;

2 хвилин плавання;

подорожі на 100 метрів;

сальто вперед, а також сальто назад;

діставання маски з дна басейну;

4 погойдувань з маскою.

І якщо це звучить недостатньо складно, то Александеру потрібно виконувати усі завдання із зав'язаними руками та ногами.

Дивися, як Остін Александер виконав підводний фітнес-тест спецназу:

Він відносно легко проходить більшу частину тесту. Проте, коли справа доходить до фінального змагання, погойдувань з маскою, він досягає своєї межі.

"У той момент я не міг нормально дихати, тому "порвав" свої кайдани. От і все. Я провалив тест", – зауважує він.

Хай там як, але ми у захваті від Остіна Александера. Хоч він і провалив цей тест, моряку вдалося вразити усіх і кожного своєю фізичною формою!

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