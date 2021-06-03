Кому належить простір між твоїми колінами й спинкою сидіння попереду

Згадай випадки, коли ти мандрував кудись в автобусі або у літаку. Згадай, як часто ти думав про те, чому людина попереду тебе так сильно відкинула своє крісло назад?

Та так, що простір між твоїми колінами й спинкою сидіння попереду майже зник. Його в тебе часто відбирають, так, але чи він дійсно належить тобі?

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Битва за простір від колін і до спинки крісла попереду: у чому проблема

Ми не будемо акцентувати те, що у бізнес-класі літати чи їздити зручно – це зрозуміло. Але бізнес-класом мандрують не так багато людей.

У більшості ж випадків у літаках та автобусах відстань між сидіннями (як убік, так і вперед) невелика – її розраховують від якихось умовних середньостатистичних уявлень про середньостатистичну людину.

(як убік, так і вперед) невелика – її розраховують від якихось умовних середньостатистичних уявлень про середньостатистичну людину. І навіть цей середньостатистичний простір стає меншим, коли людина, яка сидить попереду тебе, раптом вирішує до краю можливого відкинути спинку.

Природно, що у тебе це приємних емоцій не викличе. Навіть якщо ти розумієш, що та людина має повне право так зробити (це ж її крісло), кілька "лагідних" слів ти для неї знайдеш (і добре, якщо подумки).



Можемо припустити, про що думає цей чоловік / Фото Image Bank

Ну а далі – за ланцюжком: ти сам відкидаєш спинку, щоб бодай спробувати почуватися вільніше, і вже "лагідно" про тебе подумає сусід ззаду.

Так чий же він – цей скандальний простір

Портал Slate Magazine зацікавився цієї проблемою й вирішив опитати своїх читачів.

От скільки б ви заплатили, щоб ваш сусід у літаку чи автобусі попереду не відкидав спинку свого сидіння назад?

І скільки б самі попросили грошей у сусіда ззаду за те – ну, гіпотетично, – щоб не відкидати власне сидіння?

І от які висновки випливли з опитування:

У середньому люди готові стриматися й не відкидати спинку свого крісла за 41 долар.

А от заплатити сусіду попереду за те, щоб він стримався, люди в середньому готові всього 18 доларів.

Це, звісно, жартівлива відповідь на питання "чий простір" (зрозуміло, що нічий), але все ж: виходить так, що простір між кріслами належить тому, хто готовий заплатити за нього більше!



Простір між кріслами – це питання взаєморозуміння, а не законів чи грошей / Фото unsplash

Якщо тобі заважає, що сусід відкинув крісло – ти можеш попросити його цього не робити.

І не маєш підстав ображатися, якщо він не захоче дослухатися до твого прохання.

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