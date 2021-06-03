Пространство между твоими коленями и спинкой сиденья впереди – чье оно

Вспомни случаи, когда ты путешествовал куда-то в автобусе или в самолете. Вспомни, как часто ты думал о том, почему человек впереди тебя так сильно откинул свое кресло назад?

Да так, что пространство между твоими коленями и спинкой сиденья впереди почти исчезает. Его у тебя часто отбирают, так, но действительно ли оно принадлежит тебе?

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Битва за пространство от коленей и до спинки кресла впереди: в чем проблема

Мы не будем акцентировать то, что в бизнес-классе летать или ездить удобнее – это понятно. Но бизнес-классом путешествуют не так много людей.

В большинстве же случаев в самолетах и автобусах расстояние между сиденьями (как в стороны, так и вперед) невелико – его рассчитывают от неких среднестатистических представлений о среднестатистическом человеке.

(как в стороны, так и вперед) невелико – его рассчитывают от неких среднестатистических представлений о среднестатистическом человеке. И даже это среднестатистическое пространство становится меньше, когда человек, который сидит впереди тебя, вдруг решает до края возможного откинуть спинку.

Естественно, что у тебя это приятных эмоций не вызовет. Даже если ты понимаешь, что тот человек имеет полное право так сделать (это же его кресло), несколько "ласковых" слов ты для нее найдешь (и хорошо, если мысленно).



Можем предположить, о чем думает этот мужчина / Фото Image Bank

Ну а дальше – по цепочке: ты сам отодвигаешь спинку, чтобы хотя бы попытаться чувствовать себя свободнее, и уже "ласково" о тебе подумает сосед сзади.

Так чье же оно – это скандальное пространство

Портал Slate Magazine заинтересовался этой проблемой и решил опросить своих читателей.

Вот сколько бы вы заплатили, чтобы ваш сосед в самолете или автобусе впереди не откидывал спинку своего сиденья назад?

И сколько бы сами попросили денег у соседа сзади за то – ну, гипотетически, – чтобы не откидывать собственное сидение?

И вот какие выводы выплыли из опроса:

В среднем люди готовы сдержаться и не откидывать спинку своего кресла за 41 доллар.

А вот заплатить соседу впереди за то, чтобы он сдержался, люди в среднем готовы всего 18 долларов.

Это, конечно, шуточный ответ на вопрос "чье пространство" (понятно, что ничье), но все же: получается так, что пространство между креслами принадлежит тому, кто готов заплатить за него больше!



Пространство между креслами – это вопрос взаимопонимания, а не законов или денег / Фото unsplash

Если тебе мешает, что сосед откинул кресло – ты можешь попросить его этого не делать.

И не имеешь оснований обижаться, если он не захочет прислушаться к твоей просьбе.

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