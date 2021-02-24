Nemiroff оголосив новий сезон конкурсу для барменів: як взяти участь

Джерело:24 канал
У 2020 році Nemiroff вирішив підтримати барменів, які через пандемію тимчасово залишилися без роботи. Бренд запропонував їм долучитися до проєкту #NemiroffCocktailChallenge. Загалом торік у ньому взяли участь близько 350 барменів з усієї країни. Тож цьогоріч Nemiroff вирішив продовжити крутий проєкт. Читай на Men 24, як взяти у ньому участь та стати переможцем!
У #NemiroffCocktailChallenge бармени демонстрували свої як професійні вміння, так і творчий підхід до приготування напоїв. Оголошуємо продовження проєкту. У 5-у сезоні кожен охочий зможе взяти участь та довести, що саме він вміє готувати справжні витвори мистецтва у бокалі. Розповідаємо, як взяти участь у проєкті від Nemiroff!
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Бренд Nemiroff оголосив про старт 5-о сезону відео-батлу #NemiroffCocktailChallenge. Його тема – "Modern Cocktail Art".
Тема 5-о сезону NemiroffCocktailChallenge – Modern Cocktail Art / Фото Nemiroff
Сучасне мистецтво провокаційне! Воно порушує кордони, розширює свідомість, викликає емоції. Це суміш стилів, фарб, культур... Це МІКС, як і коктейль. MIX IT UP! Покажи своє бачення сучасного мистецтва – створи мікс на основі смакової горілки Nemiroff The Inked Collection та зніми про це креативний ролик,
– закликають організатори проєкту.
Також усі творці коктейлів, котрі візьмуть участь у цьому етапі й виконають умови конкурсу, відвідають дві онлайн-лекції від провідних європейських барменів – Дієго Феррарі та Патріка Ковальські.
Журі конкурсу визначить 20 переможців, котрі отримають по 5 тисяч гривень / Фото Nemiroff
Переможців оголосять на сторінці Nemiroff у фейсбуку 22 березня.
Акція триває з 23 лютого до 10 березня на всій території України, за винятком АР Крим та територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Для осіб, що досягли 18 років.Важливо! У відео не мають бути присутні особи, що не досягли 18-річного віку, а також нецензурна лексика, заклики до насильства та порушень правил карантину.
Офіційні правила акції за посиланням.
Приготуй коктейль на основі Nemiroff The Inked Collection та здивуй журі / Фото Nemiroff
Не проґав можливість спробувати свої сили та взяти участь у крутому #NemiroffCocktailChallenge!
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