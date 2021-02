Nemiroff оголосив новий сезон конкурсу для барменів: як взяти участь

У 2020 році Nemiroff вирішив підтримати барменів, які через пандемію тимчасово залишилися без роботи. Бренд запропонував їм долучитися до проєкту #NemiroffCocktailChallenge. Загалом торік у ньому взяли участь близько 350 барменів з усієї країни. Тож цьогоріч Nemiroff вирішив продовжити крутий проєкт. Читай на Men 24, як взяти у ньому участь та стати переможцем!

У #NemiroffCocktailChallenge бармени демонстрували свої як професійні вміння, так і творчий підхід до приготування напоїв. Оголошуємо продовження проєкту. У 5-у сезоні кожен охочий зможе взяти участь та довести, що саме він вміє готувати справжні витвори мистецтва у бокалі. Розповідаємо, як взяти участь у проєкті від Nemiroff!

Бренд Nemiroff оголосив про старт 5-о сезону відео-батлу #NemiroffCocktailChallenge. Його тема – "Modern Cocktail Art".



Тема 5-о сезону NemiroffCocktailChallenge – Modern Cocktail Art / Фото Nemiroff

Сучасне мистецтво провокаційне! Воно порушує кордони, розширює свідомість, викликає емоції. Це суміш стилів, фарб, культур... Це МІКС, як і коктейль. MIX IT UP! Покажи своє бачення сучасного мистецтва – створи мікс на основі смакової горілки Nemiroff The Inked Collection та зніми про це креативний ролик,

– закликають організатори проєкту.

У новому сезоні #NemiroffCocktailChallenge оберуть відразу 20 переможців. Кожен з них отримає грошовий приз у розмірі 5 тисяч гривень!

Також усі творці коктейлів, котрі візьмуть участь у цьому етапі й виконають умови конкурсу, відвідають дві онлайн-лекції від провідних європейських барменів – Дієго Феррарі та Патріка Ковальські.

Для участі у відео-батлі #NemiroffCocktailChallenge потрібно:

бути барменом; розробити власний рецепт коктейлю (вимоги: основа – 50 мілілітрів смакової горілки Nemiroff The Inked Collection, 1 домашня заготовка з технологією приготування); зняти креативне відео приготування міксу, яке розкриватиме тему сучасного мистецтва (вимоги: тривалість – до 3 хвилин, у кадрі має бути показана горілка Nemiroff The Inked Collection); розмістити рецепт та відео у себе на сторінці в фейсбуці або інстаграмі з хештегом #NemiroffCocktailChallenge до 23:59 10 березня; заповнити реєстраційну форму учасника до 10 березня.



Журі конкурсу визначить 20 переможців, котрі отримають по 5 тисяч гривень / Фото Nemiroff

Призовий фонд:

20 переможців отримають грошовий приз у розмірі 5 тисяч гривень;

усі учасники етапу візьмуть участь у двох онлайн-лекціях від Дієго Феррарі, італійського міксолога й автора книги "Low Alcohol Cocktails – New Frontier in Mixology", та Патріка Ковальські, міксолога, власника бару й бренд-амбасадора Nemiroff у Польщі.

20 переможців обиратиме журі, у складі якого — представники, уповноважені особи компанії Nemiroff та запрошені експерти.

Переможців оголосять на сторінці Nemiroff у фейсбуку 22 березня.

Акція триває з 23 лютого до 10 березня на всій території України, за винятком АР Крим та територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Для осіб, що досягли 18 років.

У відео не мають бути присутні особи, що не досягли 18-річного віку, а також нецензурна лексика, заклики до насильства та порушень правил карантину.

Офіційні правила акції за посиланням.



Приготуй коктейль на основі Nemiroff The Inked Collection та здивуй журі / Фото Nemiroff

Не проґав можливість спробувати свої сили та взяти участь у крутому #NemiroffCocktailChallenge!

