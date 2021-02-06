6 лютого в Україні та світі відзначають Міжнародний день бармена. З цієї нагоди Men 24 розповідає тобі історію появи цього свята, ділиться цікавими фактами та крутим рецептом коктейлю, який дозволить круто відзначити це свято. Вмощуйся зручніше та не забудь привітати знайомих барменів з їхнім професійним святом!

Бармен у дослівному перекладі – людина за баром. Але ця професія не лише про розливання спиртних напоїв. Це ще й про психологію та турботу про гостей закладу. Так, гостей, а не відвідувачів. Адже коли ти приходиш до бару, ти буквально навідуєшся до дому бармена.

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З нагоди Міжнародного дня бармена Men 24 ділиться цікавими фактами про це свято, а також крутим рецептом алкогольною коктейлю, який ти можеш самостійно приготувати!

Професія бармен – не нова

І хоч тобі може здаватися, що бармен – сучасна професія, з'явилася вона ще у XV столітті. Перші представники цього фаху жили та працювали у Європі. Вони були трактирниками, які подавали своїм гостям спиртні напої та ель.

У 1862 році популярний американський бармен Джеррі Томас опублікував "Путівник бармена". Це була перша книга про напої, поширена у Сполучених Штатах. Навіть у часи сухого закону у 1920-х роках у країні була особливо популярною ця професія.



Джеррі Томас вважається "батьком американської міксології" / Фото The Jerry Thomas Project

Зараз бармен – не лише той, хто наливає тобі напої у закладі. Він ще й може бути відмінним психологом і хорошим другом!

З чого усе починалося?

Дату свята обрали зовсім не випадково. У цей же день відзначають День святого Аманда, покровителя виноробів, пивоварів, торговців, а також рестораторів і барменів. Тож у багатьох країнах саме у цей день відзначають професійне свято бармени та ресторатори. І хоч в Україні День Аманда не відзначається, свято бармена прижилося й активно святкується не лише представниками цієї професії, а й гостями закладів.

Цікавий факт: уперше в Україні День бармена відзначили у 2008 році.

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4 речі, які повинен зробити кожен у День бармена

День бармена – слушна нагода, коли ти маєш можливість висловити вдячність бармену зі свого улюбленого закладу. Хоча ми, звичайно ж, рекомендуємо робити це не лише раз на рік. Утім, є кілька неписаних рекомендацій, які ти можеш зробити у День бармена, 6 лютого!

1. Відвідай улюблений бар або спробуй новий

У тебе однозначно є улюблений бар, в який ти приходиш, щоб розслабитися після важкого робочого дня. Тож ми рекомендуємо вирушити туди. Замов щось нове з меню або запитай у бармена, який його улюблений напій.



Завітай в улюблений бар або ж відкрий для себе новий / Фото Unsplash

2. Купи барменові напій

Як часто твій бармен робить тобі напої-компліменти? Можливо, пора нарешті віддячити йому тим же. Ти ж не просто так запитував у нього, який напій подобається йому найбільше. Замов напій для нього. А ще краще – 2 напої, щоб разом із ним відсвяткувати професійне свято бармена.

3. Вислухай свого бармена

Бармени теж люди. Скільки разів ти скаржився на своє важке життя, роботу чи стосунки? У цей день ти просто зобов'язаний підставити своє дружнє плече. У твого улюбленого бармена теж можуть бути негаразди на роботі, вдома або ж інші проблеми. Просто спитай як справи. Йому однозначно буде приємно, адже це своєрідний прояв турботи.

4. Залиши щедрі чайові бармену

Статистика Центру навчання барменів свідчить, що близько 55% заробітної платні барменів – чайові. Це означає, що твій улюблений бармен розраховує на те, що ти віддячиш за його турботу та старання. А у День бармена слід залишити ще більше чайових. Можеш скористатися простим правилом: чим складніший напій зробить бармен, тим більше чайових потрібно йому залишити.



Не забудь віддячити улюбленого бармена щедрими чайовими / Фото Unsplash

Ми також поспілкувалися з бренд-амбасадоркою Nemiroff Юлією Терлецькою. Вона трішки розповіла про свою професію, а також поділилася рецептом свого улюбленого коктейлю, який і ти можеш приготувати вдома!

Юлія Терлецька, бартендерка та бренд-амбасадорка Nemiroff

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І якщо ти досі думаєш, що професія бармена – лише чоловіча, то бренд-амбасадорка Nemiroff на власному прикладі руйнує цей поширений стереотип.

Професія бармена уже давно, як і будь-яка інша, втратила гендерну диференціацію. Коли я зайшла за барну стійку, дівчат набирали як щось цікавеньке та красиве, не розглядаючи професійні навички та шкодуючи на кожному кроці. Це стало класним трампліном, щоб показати свою силу, витривалість, креативність та швидкість за баром,

– зауважила Юлія.

Вона додала, що завжди змагалася з хлопцями. Причому досить вдало. Вчилася наша героїня на управлінця інформаційною безпекою. Щоправда, до IT ніяк не може дібратися, адже наразі почувається максимально органічно у барній індустрії.

Світ не стоїть на місці. І професія бармена тут не виняток. Це вже давно не про людину, яка просто наливає напої гостям закладів. Хороший бармен повинен бути ще й психологом, а також знатися на трендах. Юлія розповіла нам, що ж зараз особливо актуально у барній індустрії.

Світ дуже змінився через пандемію! Люди з особливим трепетом приходять у бар і хочуть отримати щось незвичайне, спробувати у чистому вигляді новий, не тривіальний алкоголь, цікавляться рецептами для домашнього приготування,

– зізнається Терлецька.

Вона також зауважила, що багато людей зменшили кількість споживання алкоголю, надаючи перевагу меншій кількості, однак якіснішим продуктам. Тож другий рік поспіль популярними є low-ABV коктейлі з низьким рівнем алкоголю в них. Також важливим є тренд на безвідходне виробництво. Ти можеш випити коктейль Garibaldi з кексом, у якому використана цедра того ж апельсина, з якого витиснули сік для напою.

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Якщо говорити про емоційну складову, то гості стали добрішими, відкритішими й уважнішими до працівників сфери гостинності та один до одного. Так би мовити, з'явився спільний ворог (локдаун) і всі згуртувалися, радіючи кожному моменту у барі. У мене був випадок, коли гостя сказала, що довіряє мені, і їй все одно що пити, адже вона нарешті потрапила до бару,

– додає бренд-амбасадорка Nemiroff.

А ще нам Юлія розповіла, чому чоловікам потрібно нарешті позбутися стереотипу, пов'язаного з тим, що коктейлі – напої для представниць прекрасної половини людства.

Цей міф зруйновано біля витоків барменами та просуванням культури споживання, а потім його добили самі ж гості. Я звинувачую (сміється, – Men 24) у цьому успіх коктейлю Negroni. Точно не скажу, коли почалася ця лихоманка, але коктейль і міріади його твістів, завоювали серця чоловіків і жінок одночасно,

– зауважила вона.



Юлія Терлецька вражала крутими коктейлями на CREATIVE CHEFS SUMMIT 2020 / Фото Nemiroff

Секрет від бренд-амбасадорки: найкращі коктейлі для чоловіків подаються у бокалах на ніжці. Тож у меню варто звернути увагу на них.

Гості зараз сфокусувалися на смаку й ароматі, а не на зовнішньому вигляді напою. Їм цікаві незвичайні поєднання і сам бармен. Вони стежать за нами, як за героями улюбленого серіалу – чекають якісь нові напрацювання, нові авторські коктейлі, нові захоплені огляди на якусь новинку,

– із захватом додає Юлія.

А ще ми розпитали Юлію про її співпрацю з Nemiroff. Бренд-амбасадорка розповіла, з чого усе почалося.

Ооо, це моя улюблена історія. Взагалі кожен бармен десь на горизонті бачить 2 важливі точки у своїй кар'єрі: відкрити свій бар або / і стати амбасадором світового бренду. Для мене особлива гордість – бути амбасадоркою українського бренду у всьому світі,

– з запалом в очах розповідає Юлія.

Вона розповідає, що працювала на виїзних заходах рядовим барменом і намагалася взяти на себе якомога більше відповідальності, усім допомогти, усе знати, з усіма поспілкуватися та дати завдання. Їй це шалено сподобалося, тож вона просилася на організацію заходів, проведення дегустацій, а також адаптацію рецептур, розроблених в Америці.

Стати амбасадоркою маскулінного та сміливого бренду такого рівня, – не так легко. Особливо, коли ти – дівчина. Але я впоралася не словом, а ділом. Просто дуже хотіла цього та багато працювала,

– зауважує Терлецька.

Наша героїня наголошує на тому, що професія бармена сповнена різноманітних творчих граней: можна багато подорожувати завдяки тренінгам і барним фестивалям по всьому світу, знайомитися з цікавими людьми та постійно рухатися вперед, щоб удосконалювати свої організаторські, ораторські та педагогічні навички.

Я перебуваю у нескінченному натхненні та з передчуттям чекаю наступних завдань, проєктів і продуктів, щоб творити коктейлі,

– додала вона.

Наостанок Юлія поділилася рецептом свого улюбленого коктейлю. Мовиться про The Great Comeback – твіст на коктейль Espresso Martini.

Приготування алкогольного коктейлю The Great Comeback



Рецепт приготування алкогольного коктейлю The Great Comeback / Фото Nemiroff

Інгредієнти:

Nemiroff Honey Pepper – 60 мілілітрів

Cold Brew – 60 мілілітрів

Pedro Ximenez – 10 мілілітрів

Карамельний сироп – 15 мілілітрів

Приготування коктейлю The Great Comeback:

Налий у шейкер Cold Brew, карамельний сироп, Pedro Ximenez, а також горілку Nemiroff Honey Pepper. Добряче струси.

Перелий отриману суміш через стейнер в охолоджений коктейльний бокал.

Прикрась зернами кави.

Секрет від Юлії Терлецької. Приготувати класний, текстурний і пінний коктейль Espresso Martini можна, якщо довго та інтенсивно шейкувати його!

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Долучайся до святкування Дня бармена. Привітай свого улюбленого або ж спробуй себе у ролі барMENа, міксуючи круті коктейлі вдома!