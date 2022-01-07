Корисні звички, які варто виробити кожному чоловікові у 2022 році

Новий рік – нові можливості. Головне – не проґавити їх. А ми розповімо, які звички варто виробити у 2022 році, щоб стати кращою версією себе вчорашнього.

Наше життя – постійний рух. Тож твоя задача – удосконалюватися та не стояти на місці. Ми, звичайно ж, не зможемо тобі дати чарівного копняка під зад. Натомість підкинемо для тебе кілька звичок, які однозначно варто виробити у новому, 2022 році!

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1. Усвідомлена ходьба

Спробуй бодай протягом 5 хвилин прогулятися по дому або вулиці. Намагайся очистити свій розум, звертаючи уваги лише на те, що відбувається саме тут і зараз. Відчуй своє дихання, кожен крок. Це проста, але дуже потужна медитативна вправа для зняття напруги.

Почни з 5 хвилин, а потім можеш влаштовувати собі справжні детокс-прогулянки без гаджетів. Головне – попередити, що ти нікуди не зник, а просто залишив телефон удома.



Під час прогулянки зосереджуйся на тому, що відбувається навколо / Фото Mad Rabbit Tattoo

2. Створи гарний режим сну

Міцний і здоровий сон допомагає краще жити. Він змушує тебе почуватися розслабленим і, отже, більш концентрованим, реактивним і творчим. З цієї причини ніколи не слід недооцінювати безсоння.

Нагадаємо, що необхідно спати не менше 7 – 8 годин на добу. Також рекомендовано лягати в один і той же час. Найкраще, щоб це був проміжок між 22:00 і 23:00.

Такий підхід допомагає зберегти здоров'я серця, а нейрони будуть вдячні за те, що у них буде достатньо часу для відновлення.

3. Веди щоденник подяки

Письмо корисне для мозку. Кілька досліджень показали, що це інструмент покращення метакогнітивних функцій. Забудь про смартфони та планшети та візьми нарешті ручку. Підозрюємо, востаннє ти робив це десь у банку, коли підписував договір.

Що стосується щоденника подяки, то експерти сходяться на думці, що:

зосередження уваги на хорошому, прикріпивши його до аркуша паперу, допомагає зняти стрес.

Зроби це щоденною вправою, можливо, перед сном. Це допоможе тобі не лише швидше заснути, а й позбутися тривожності та негативу. А ще ти навчишся по-новому дивитися на світ.



Письмо від руки корисне для мозку / Фото Alejandro Escamilla

4. Дивись смішні відео

Якщо ти вже й сидиш цілими днями у смартфоні, то лови від цього бодай якусь користь. Замість соцмереж, які часто можуть засмучувати, краще дивися кумедні відео. Серед найбільш ефективних – милі тваринки.

Дослідження Університету Лідса показало, що перегляд зображень та відео з кумедними тваринками протягом 30 хвилин регулює кров'яний тиск, частоту серцевих скорочень, а також знімає занепокоєння.

5. Виконуй вправи

Якщо ти ще цього не зробив, то 2022 рік може бути роком фізичної активності. Найкраще, ясна річ, займатися просто неба. Це дозволить не лише приводити своє тіло у бажану форму, а й дихати свіжим повітрям, ловити вітамін D.

Маєш можливість вибиратися за місто – роби це. Достатньо однієї кілька годинної прогулянки у лісі за містом, щоб надовго позбутися стресу та переживань. У цьому випадку ми рекомендуємо брати з собою смартфон, але просто вимкнути сповіщення.



Намагайся виконувати вправи на свіжому повітрі / Фото Guillaume Briard

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Як бачиш, нічого надзвичайно складного ми від тебе не вимагаємо. Спробуй виробити ці звички, щоб зробити 2022 рік ще продуктивнішим і комфортнішим. І нехай ніщо не змушує тебе зупинятися на досягнутому!