Полезные привычки, которые следует выработать каждому мужчине в 2022 году

Новый год – новые возможности. Главное – не упустить их. А мы расскажем, какие привычки следует выработать в 2022 году, чтобы стать лучшей версией себя вчерашнего.

Наша жизнь – постоянное движение. Так что твоя задача – совершенствоваться и не стоять на месте. Мы, конечно же, не сможем тебе дать волшебного пенделя под зад. Вместо этого подкинем для тебя несколько привычек, которые однозначно стоит выработать в новом, 2022 году!

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1. Осознанная ходьба

Попробуй в течение 5 минут прогуляться по дому или улице. Старайся очистить свой разум, обращая внимание только на то, что происходит именно здесь и сейчас. Почувствуй свое дыхание, каждый шаг. Это простое, но очень мощное медитативное упражнение для снятия напряжения.

Начни с 5 минут, а потом можешь устраивать настоящие детокс-прогулки без гаджетов. Главное – предупредить, что ты никуда не исчез, а просто оставил телефон дома.



Во время прогулки сосредотачивайся на происходящем вокруг / Фото Mad Rabbit Tattoo

2. Создай хороший режим сна

Крепкий и здоровый сон помогает жить лучше. Он заставляет тебя чувствовать себя расслабленным и, следовательно, более концентрированным, реактивным и творческим. По этой причине никогда не следует недооценивать бессонницу.

Напомним, что необходимо спать не менее 7 – 8 часов в сутки. Также рекомендуется ложиться в одно и то же время. Лучше всего, чтобы это был промежуток между 22:00 и 23:00.

Такой подход помогает сохранить здоровье сердца, а нейроны будут благодарны за то, что у них достаточно времени для восстановления.

3. Веди дневник благодарности

Письмо полезно для мозга. Несколько исследований показали, что это инструмент улучшения метакогнитивных функций. Забудь про смартфоны и планшеты и возьми наконец ручку. Подозреваем, в последний раз ты делал это в банке, когда подписывал договор.

Что касается благодарности, то эксперты сходятся во мнении, что:

сосредоточение внимания на хорошем, прикрепив его к листу бумаги, помогает снять стресс.

Сделай это ежедневным упражнением, возможно, перед сном. Это поможет тебе не только быстрее уснуть, но и избавиться от тревожности и негатива. А еще ты научишься по-новому смотреть на мир.



Письмо от руки полезно для мозга / Фото Alejandro Escamilla

4. Смотри смешные видео

Если ты уже сидишь целыми днями в смартфоне, то лови от этого хоть какую-то пользу. Вместо соцсетей, которые часто могут огорчать, лучше смотри забавные видео. Среди наиболее эффективных – милые животные.

Исследование Университета Лидса показало, что просмотр изображений и видео с забавными животными в течение 30 минут регулирует кровяное давление, частоту сердечных сокращений, а также снимает беспокойство.

5. Выполняй упражнения

Если ты этого еще не сделал, то 2022 год может быть годом физической активности. Лучше, конечно, заниматься под открытым небом. Это позволит не только приводить свое тело в желаемую форму, но и дышать свежим воздухом, ловить витамин D.

Есть возможность выбираться за город – делай это. Достаточно одной прогулки на несколько часов в лесу за городом, чтобы надолго избавиться от стресса и переживаний. В этом случае мы рекомендуем брать с собой смартфон, но просто выключить уведомление.



Старайся выполнять упражнения на свежем воздухе / Фото Guillaume Briard

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Как видишь, ничего очень сложного мы от тебя не требуем. Попробуй выработать эти привычки, чтобы сделать 2022 год еще более продуктивным и комфортным. И пусть ничто не заставляет тебя останавливаться на достигнутом!