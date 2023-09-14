Проста та приємна: що потрібно практикувати парам, щоб секс не зникав з їхньої спальні

Іноді буває так, що з часом пристрасть у парі може згасати, а секс буквально вивітрюється зі спальні. Але ми знаємо, як усе виправити.

Взаємна мастурбація може бути корисним – і гарячим – способом у випадках, коли ви не можете займатися проникаючим сексом з будь-якої причини. Наприклад, якщо у вас немає засобів контрацепції або просто стомлені після роботи. А ще це дуже весело та цікаво.

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У новому відео на своєму ютуб-каналі урологиня і секс-педагогиня доктор Рена Малік пояснює, що взаємна мастурбація може фактично розширити ваш сексуальний репертуар.

Це відкриває канали спілкування, щоб ви могли говорити про те, що вам подобається, що вам не подобається, і що вам потрібно для досягнення кульмінації,

– каже вона.

За її словами, жінки, як правило, досягають оргазму рідше, ніж чоловіки. Особливо під час проникаючого статевого акту. Але коли ви додаєте взаємну мастурбацію, цей розрив по суті зникає. Усі досягають оргазму, усі задоволені, усім класно.

Крім того, є дослідження, яке показало, що жінки можуть брати участь у взаємній мастурбації як способі емоційного зв'язку зі своїм партнером і підвищення інтимності. Одне дослідження також показало, що взаємна мастурбація частіше практикується серед пар віком від 25 до 49 років. Причому настрої щодо цієї практики майже цілком позитивні та пов'язані з вищим рівнем сексуального задоволення.



Взаємна мастурбація може дарувати задоволення / Фото lookstudio

Малік зазначає, що не обов'язково сам акт взаємної мастурбації призводить до вищих ступенів задоволення. А скоріше обставини, що його супроводжують: відчуття комфорту з твоєю партнеркою, можливість відкрито спілкуватися з нею та мати кращі стосунки.

Це може бути навіть секретним соусом для щасливішого сексуального життя,

– додає Малік.

Вона зауважила, що взаємна мастурбація може мати просвітницьку мету. Вона може допомогти тобі дізнатися більше про зони задоволення твоєї партнерки та про те, що насправді доводить її до кульмінації. І це може в цілому сприяти побудові міцніших і щасливіших стосунків.

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