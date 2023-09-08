Тому не повинно дивувати нас, що це також має багато спільного з нашими сексуальними функціями. Оскільки такі проблеми, як сексуальна дисфункція, тісно пов'язані з психологічними, ендокринними та судинними проблемами.

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Було проведено багато аналізів того, як розлади сну можуть впливати на наші сексуальні функції. Але на сьогодні не було жодного дослідження, яке б категорично та остаточно описувало цей зв'язок. З цієї причини дослідники з Сіньцзянського університету в Китаї вирішили провести систематичний огляд і провести метааналіз усієї літератури, створеної на сьогодні на цю тему.

У цьому випадку дослідники спиралися на 43 статті, з яких вони зробили різні висновки, наприклад, що існує значний зв'язок між якістю сну, його тривалістю та розладами сну з сексуальною дисфункцією у чоловіків і жінок.

Що може викликати сексуальну дисфункцію

Зокрема, обструктивне апное сну стало основною проблемою сексуальної дисфункції. Особливо у людей, які відчувають пов'язані симптоми, такі як старіння, ожиріння, гіпоксія та фрагментація сну. Ці фактори можуть порушити гіпоталамо-гіпофізарно-гонадну вісь, що призводить до зниження рівня тестостерону та лютеїнізуючого гормону. Вони, як було підтверджено, пов'язані з серйозною еректильною дисфункцією у чоловіків.

У жінок найпоширенішим розладом сну було безсоння, яке було пов'язане з гормональними коливаннями, особливо під час вагітності та менопаузи. Цей гормональний дисбаланс безпосередньо вплинув на психологічний стан жінки та опосередковано сприяв таким проблемам, як вагінальне скорочення, зменшення змащення, зниження лібідо та диспареунія, постійний або періодичний генітальний біль, який виникає безпосередньо перед, під час або після статевих стосунків.

У чоловіків недостатня кількість сну та порушення режиму сну, особливо зниження швидких рухів очей (REM), можуть вплинути на нормальний рівень андрогенів і спричинити пошкодження периферичних нервів у статевих органах. Дослідження показують, що чоловіки, які відчувають безсоння в другій половині ночі, можуть мати низький рівень тестостерону вранці. Подібним чином вважається, що депривація сну, спричинена дефіцитом андрогенів, відіграє значну роль у жіночій сексуальній дисфункції.



Проблеми зі сном можуть спричиняти проблеми у ліжку / Фото Drobot Dean

Огляд також досліджував зв'язок між синдромом неспокійних ніг і сексуальною дисфункцією. Хоча точні механізми залишаються неясними, деякі дослідження показують, що функція дофаміну в центральній нервовій системі може бути знижена у цих пацієнтів, впливаючи на лібідо та потенційно сприяючи сексуальній дисфункції.

Хоча дослідження надає дуже цінні дані, його творці заявили, що воно також має свої обмеження. Наприклад, дослідження жіночої статевої дисфункції є відносно нечисленними та потребують додаткового вивчення.

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Але крім цього, здається очевидним, що відтепер необхідно включати тести на якість сну при лікуванні сексуальних дисфункцій, оскільки вони відіграють важливу роль у них.

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