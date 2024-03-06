Цікава перспектива: космічний телескоп Габбл показав спіральну галактику, не схожу саму на себе
Джерело:ESA Hubble
На світлині, зробленій за допомогою космічного телескопа НАСА Габбл, ми можемо побачити галактику NGC 4423. Вона розташована приблизно за 55 мільйонів світлових років від Землі у сузір'ї Діви.
З фото здається, що ця галактика має якусь неправильну, трубчасту форму. Та насправді, як би це несподівано не читалося, це спіральна галактика. Увесь фокус тут у перспективі.
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Спіральна галактика з незвичного ракурсу від телескопа Габбл
Придивившись, ми можемо розрізнити щільнішу центральну опуклість галактики та менш заповнений диск – це якраз та частина, що складається зі спіральних рукавів.
- Отже, впритул NGC 4423 нагадуватиме саме спіральну галактику зі звиклими свідченнями цього.
- Це ефектні вигнуті рукави, що розходяться від яскравого центру та перемежовані з тьмянішими й темнішими менш населеними регіонами.
Але впритул ми подивитися на неї не можемо, адже обмежені відносним розташуванням Землі й об'єктів, які ми спостерігаємо. До того ж, звичайно, небесні об'єкти не залишаються нерухомими в космосі, а часто рухаються з надзвичайними швидкостями один відносно одного.
Іншими словами, якщо галактика рухається у випадковому напрямку відносно Землі, ми зможемо побачити її з суттєво іншої перспективи, коли вона опиниться достатньо далеко. Теоретично – бо ж реальність така, що відстані в космосі надто великі, а людське життя надто коротке, щоб зауважити помітну різницю.
Простіше кажучи, на цьому фото зафіксовано більш-менш такий вигляд NGC 4423, який ми матимемо завжди.