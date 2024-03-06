Интересная перспектива: космический телескоп Хаббл показал спиральную галактику, не похожую саму на себя

На фотографии, сделанной с помощью космического телескопа НАСА Хаббл, мы можем увидеть галактику NGC 4423. Она расположена примерно в 55 миллионах световых лет от Земли в созвездии Девы.

По фото кажется, что эта галактика имеет какую-то неправильную, трубчатую форму. Но на самом деле, как бы это неожиданно не читалось, это спиральная галактика. Весь фокус здесь в перспективе.

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Спиральная галактика с необычного ракурса от телескопа Хаббл

Присмотревшись, мы можем различить более плотную центральную выпуклость галактики и менее заполненный диск – это как раз та часть, состоящая из спиральных рукавов.

Итак, вблизи NGC 4423 будет напоминать именно спиральную галактику с привычными свидетельствами этого.

NGC 4423 будет напоминать именно спиральную галактику с привычными свидетельствами этого. Это эффектные изогнутые рукава, расходящиеся от яркого центра и перемежающиеся с более тусклыми и темными менее населенными регионами.

Но вплотную мы посмотреть на нее не можем, ведь ограничены относительным расположением Земли и объектов, которые мы наблюдаем. К тому же, конечно, небесные объекты не остаются неподвижными в космосе, а часто движутся с необычайными скоростями друг относительно друга.

Эту спиральную галактику видно с края, и так, что ее спиральные рукава не заметны / Изображение ESA, Hubble & NASA

Другими словами, если галактика движется в случайном направлении относительно Земли, мы сможем увидеть ее с существенно другой перспективы, когда она окажется достаточно далеко. Теоретически – так как реальность такова, что расстояния в космосе слишком велики, а человеческая жизнь слишком коротка, чтобы заметить заметную разницу.

Проще говоря, на этом фото зафиксировано более-менее такой вид NGC 4423, который мы будем иметь всегда.