Космічний телескоп Габбл зняв зоряний міст між двома галактиками: це фото варто побачити

На новому зображенні з космічного телескопа НАСА Габбл видно часточку групи галактик Arp 295, одну з галактик галактичної групи. А ще на світлині – частина слабкого зоряного моста.

250 тисяч світлових років зірок та газу, що простягаються між двома галактиками. Вони пройшли досить близько одна до одної, щоб взаємна гравітація створила цей космічний серпантин.

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Зоряний міст на 250 000 світлових років

Коли галактики проходять досить близько, щоб гравітаційно порушити форму одна одної, вони називаються взаємодіючими. Ця взаємодія відбувається протягом мільярдів років. А якщо галактики пройдуть поруч знову, вони можуть злитися в одну.

Злиття галактик є поширеним явищем. Навіть наш Чумацький Шлях може мати таку долю – він зіллється з масивною сусідньою галактикою Андромеди приблизно через 4 мільярди років.



Arp 295 з дивовижним зоряним мостом між галактиками / Фото NASA, ESA

щоб проїхати цей зафіксований Габблом міст, тобі довелося б знайти транспорт, здатний рухатися зі швидкістю світла. Ба більше, дорогою від краю до краю ти міг би відчутно знудитися, адже подорож зайняла б 250 тисяч років.

Зауважимо, Arp 295 складається з трьох спіральних галактик – Arp 295a, Arp 295b і Arp 295c. Arp 295a – це галактика на краю, яку видно в центрі зображення, Arp 295c – менша і блакитніша спіраль праворуч, а Arp 295b – зліва вгорі, на фото її не видно. Саме це скупчення галактик розташоване за 270 мільйонів світлових років від нас у напрямку сузір'я Водолія.