Кролик чи качка – логіка чи емоції: психологічний фототест, який розповість про тебе дещо цікаве

Поглянь на зображення нижче – там фото з оптичною ілюзією. Обери те, що побачиш першим, а потім прочитай, що це може означати.
Нічого глобального тест тобі не розповість. Але точно розповість щось цікаве або й незвичне.
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Що ти тут бачиш? / Фото pinterest
Качка чи кролик
Якщо ти бачиш качку
Найімовірніше, твоє життя просякнуте безліччю емоційних імпульсів.
- З тобою часто трапляються швидкі зміни настрою.
- А ще ти можеш бути схильним рвучко приймати рішення.
Тут порада одна: подумай. Просто подумай. Ну, серйозно, не жити ж одними емоціями!
Якщо ти зразу помітив кролика
Тобі подобається планувати, міркувати, рахувати, розглядати всі можливі наслідки кожної дії.
- Зазвичай саме логіка займає перше місце у твоєму житті.
- Але це не обов’язково означає, що ти холодна і нечутлива людина.
Просто емоції сховалися на задньому плані. Але коли треба – вони вистрілять, навіть не сумнівайся.
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