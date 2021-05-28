Кролик чи качка – логіка чи емоції: психологічний фототест, який розповість про тебе дещо цікаве

Поглянь на зображення нижче – там фото з оптичною ілюзією. Обери те, що побачиш першим, а потім прочитай, що це може означати.

Нічого глобального тест тобі не розповість. Але точно розповість щось цікаве або й незвичне.

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Що ти тут бачиш? / Фото pinterest

Качка чи кролик

Якщо ти бачиш качку

Найімовірніше, твоє життя просякнуте безліччю емоційних імпульсів.

З тобою часто трапляються швидкі зміни настрою.

настрою. А ще ти можеш бути схильним рвучко приймати рішення.

Тут порада одна: подумай. Просто подумай. Ну, серйозно, не жити ж одними емоціями!

Якщо ти зразу помітив кролика

Тобі подобається планувати, міркувати, рахувати, розглядати всі можливі наслідки кожної дії.

Зазвичай саме логіка займає перше місце у твоєму житті.

займає перше місце у твоєму житті. Але це не обов’язково означає, що ти холодна і нечутлива людина.

Просто емоції сховалися на задньому плані. Але коли треба – вони вистрілять, навіть не сумнівайся.

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