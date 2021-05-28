Ничего глобального тест тебе не расскажет. Но точно расскажет что-то интересное или даже занятное.

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Что ты здесь видишь? / Фото pinterest

Утка или кролик

Если ты видишь утку

Скорее всего, твоя жизнь пропитана множеством эмоциональных импульсов.

С тобой часто случаются быстрые изменения настроения.

А еще ты можешь быть склонным резко принимать решения.

Здесь совет один: подумай . Просто подумай. Ну, серьезно, не жить же одними эмоциями!

Если ты сразу заметил кролика

Тебе нравится планировать , думать, считать, рассматривать все возможные последствия каждого действия.

Обычно именно логика занимает первое место в твоей жизни.

Но это не обязательно означает, что ты холодный и нечувствительный человек.

Просто эмоции скрылись на заднем плане. Но когда надо – они выстрелят, даже не сомневайся.