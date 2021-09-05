"Куди відправляємо багаж": Саша Чистова вразила еротичним фото у валізі
Джерело:інстаграм Саші Чистової
Блогерка Саша Чистова регулярно тішить своїх підписників крутими світлинами. Цього разу красуня вирішила проявити креатив, знявшись у валізі. Особливої уваги заслуговують її сідниці, які заворожили усіх без винятку. Тож гайда разом з Men 24 насолоджуватися порцією спокуси.
На світлині Саша Чистова позує у спідній білизні. А робить вона це не на ліжку, а у валізі. Нам не лише сподобався пікантний кадр, а й підпис до нього.
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"Куди відправляємо багаж?", – написала вона під публікацією.
Прихильники Саші Чистової не розгубилися. Вони не лише засипали її лайками, а й були максимально щедрими на коментарі. Ось деякі з них:
- "Така ручна, як поклажа";
- "Взагалі не зразу зрозуміла, що то ти на фото";
- "Точно голову не забула?";
- "В хороші руки";
- "Коли мама сказала зібрати усе найважливіше";
- "Не знаю куди, але багажник хороший";
- "Потрібен більший багаж. Надто велика полиця";
- "Головне, щоб дупа влізла".
Саша Чистова розвеселила мережу еротичним фото у валізі / Фото з інстаграму Чистової
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Нам шалено подобається креативний підхід Саші Чистової. Тож не дивно, що ми очікуємо кожен її пост у мережі. Тобі ж ми рекомендуємо підписатися на блогерку. Це дозволить одним з перших насолоджуватися крутими фото красуні!