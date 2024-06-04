Власник 109-річного авто Ford знайшов дилера для зміни масла: ось відео, як відбувався цей квест

Минуло майже 100 років відтоді, як останній Ford Model T зійшов з конвеєра. Ніхто, мабуть, не образився б, якби Ford відмовився обслуговувати цей колись всюдисущий автомобіль.

А проте TFLclassics знайшов дилера, що погодився виконати заміну масла на Model T 1915 року випуску. Власне, найскладнішою частиною цього квесту було дістатися до дилерського центру.

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Власник 109-річного Форда знайшов дилера для заміни масла

В опублікованому TFLclassics у ютубі відео згадується, що місцевий дилер Ford у Брайтоні (в американському штаті Колорадо) розташований за 45 хвилин. Але за 45 хвилин їзди на сучасному автомобілі.

Поїздка в заторах на Model T була, м'яко кажучи, одіссеєю. Головна проблема – швидкість. Модель T їде від 27 до 33 миль на годину, залежно від нахилу дороги, що було б небезпечно повільно на шосе. Тому зрештою столітню машину завантажили на причіп.

Цікаве відео TFLclassics про понад столітній автомобіль, якому змогли замінити масло:

А от сама заміна масла була досить простою, процес охоплював і багатоточкове промивання, оскільки двигун і трансмісія використовують одне і те ж масло. Сучасне моторне мастило, що було в магазині, чудово підійшло.

Технік зазначив, що його критерієм безпеки автомобіля є те, чи зможе він відправити свою дружину в поїздку на цій машині. Коли його запитали про Model T, він жартома відповів, що на ній дружину відправив би – але лише проїхатися навколо кварталу.

Це не перше відео від TFLclassics із його Фордом 1915 року і, швидше за все, не останнє. Автор каналу сподівається підняти антикварний автомобіль на Пайкс Пік цього літа – а це 4 302 метри від рівня моря у Скелястих горах.