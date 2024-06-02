Також є важливі витрати, які слід враховувати після покупки – щодо пального та надійності, а особливо – щодо амортизації. Іноді саме вона є вирішальним фактором, адже суттєво впливає на довгострокову вартість автомобіля та загальну вартість володіння ним.

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Усі автомобілі з часом втрачають в ціні, та швидкість, з якою вони знецінюються, відрізняється для різних марок і моделей. Тут грають роль кілька факторів, серед яких початкова ціна, ринковий попит, репутація бренду і наявність нових моделей з розширеними можливостями.

Автомобільні експерти розповіли, які бренди знецінюються найшвидше

Тодд Бялашевскі – сертифікований майстер-механік з більш ніж 15-річним досвідом ремонту всіх типів транспортних засобів. Він каже, багато розкішних брендів зазнають швидкого знецінення, деякі моделі втрачають більш ніж половину вартості за перші кілька років.

З мого досвіду, Maserati, BMW і Cadillac мають тенденцію втрачати вартість набагато швидше,

– згадував майстер.

Він розповів про одного клієнта, що привіз 5-річний Maserati Quattroporte. Той заплатив за неї понад 100 000 доларів, а продати міг лише за 35 – 40: "Це приголомшливе знецінення".

Вдала покупка автомобіля – це коли ти враховуєш всі можливі витрати й у майбутньому / Фото freepik

Трой Веббер – президент Chesterfield Auto Parts та автор Yardsmart, додатку для автоматизації автостоянок. Він зазначив, що електромобілі зараз зазнають швидкої амортизації, частково через швидкі темпи технологічного вдосконалення електромобілів і особливо акумуляторів, які їх живлять.

Tesla – це автомобіль, який, найімовірніше, швидко знеціниться. Вони постійно знижують ціну на новий автомобіль, тож більшість людей побоюються, що якщо куплять нову Tesla зараз, то через 6 місяців ціна на новий автомобіль впаде ще на 10 000 і вб'є трейд-ін нового автомобіля,

– каже Веббер.

Він не бачить багато людей у своєму бізнесі, які їздять на Tesla, і вважає, що ці автомобілі ще не пройшли випробування часом.

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Яку ж автівку обрати

На які марки автомобілів варто звернути увагу, якщо тебе турбує швидке падіння цін? Бялашевський рекомендує зупинитися на брендах, відомих доступною ціною та простотою користування.

Ford, Chevy, Toyota тощо мають тенденцію набагато краще утримувати свою вартість з плином часу, плюс попит на них незмінно високий,

– зазначає він.

Навіть п'ятирічна, така автівка все ще коштуватиме пристойні гроші.