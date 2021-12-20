У латексі та бюстгальтері-кольчузі: модель Джесс Хант знялася на паркінгу

20 грудня 2021 , 04:18
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Джерело:

інстаграм Джесс Хант

Джесс Хант – ще одна красуня, за якою дуже приємно слідкувати в інстаграмі. Воно й не дивно, адже зі своїми підписниками вона регулярно ділиться спокусливими фотографіями.

Не став винятком її останній пост. На світлинах, які Джесс Хант виклала на своєму інстаграмі, вона позує у латексних штанах і бюстгальтері-кольчузі. Доповнюють спокусливий образ босоніжки на шпильці, а також крихітна сумочка. А зроблені фото, як ти вже зрозумів, на паркінгу.

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Серія гарячих фото Джесс Хант не на жарт розбурхала користувачів мережі. Вони були максимально щедрими не лише на лайки, а й коментарі. Традиційно лови найкращі з них:

  • "Ти – справжнє полум'я";
  • "Твій образ просто надзвичайний";
  • "Приголомшлива красуня";
  • "Ти шалено сексуальна";
  • "Королева, якою так і хочеться милуватися";
  • "Бездоганна дівчинка".


Джесс Хант знялася на паркінгу в ефектному образі / Фото з інстаграму Хант


Джесс Хант знялася на паркінгу в ефектному образі / Фото з інстаграму Хант


Джесс Хант знялася на паркінгу в ефектному образі / Фото з інстаграму Хант


Джесс Хант знялася на паркінгу в ефектному образі / Фото з інстаграму Хант


Джесс Хант знялася на паркінгу в ефектному образі / Фото з інстаграму Хант 

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Модель Джесс Хант знається на тому, що подобається її підписникам понад усе. Тож було б дивно, якби ми не закликали тебе долучитися до армії її фанатів в інстаграмі. Це дозволить тобі бути одним з перших, хто матиме можливість милуватися її гарячими фотографіями.

Автор: Назарій Лазур