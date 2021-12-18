Не став винятком її останній пост. На ньому красуня постала у сірому худі та чорних трусиках. Останні, до слова, дозволяють добряче помилуватися пружними сідницями нашої героїні.

Варте уваги Червоний чи синій: Nemiroff створила авторські коктейлі до повернення Матриці

Ефектне фото Саша Чистова зробила на Балі. Їй довелося подолати понад 10 тисяч кілометрів. І ми вже в очікуванні низки ще пікантніших фотографій. Хоча, будемо справедливими, цей кадр теж не на жарт розбурхав мережу. Про це свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів:

"Красива Саша";

"Надто приваблива для цього світу";

"Розкішна фотографія";

"Я в захваті";

"Ти прекрасна";

"Ця фотографія мене надихнула";

"Я люблю тебе";

"Божественна";

"Ідеальна красуня".



Саша Чистова показала підписникам ідеальні сідниці / Фото з інстаграму Чистової

Тобі сподобається Модель Сінді Прадо у мереживній білизні похизувалася спокусливими вигинами

Нам теж шалено подобається Саша Чистова. А тебе ми буквально закликаємо підписатися на красуню, якщо ти досі цього не зробив. Гарантуємо, з Балі вона публікуватиме ще дуже і дуже багато гарячих фото.