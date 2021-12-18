Не став винятком її останній пост. На ньому красуня постала у сірому худі та чорних трусиках. Останні, до слова, дозволяють добряче помилуватися пружними сідницями нашої героїні.
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Ефектне фото Саша Чистова зробила на Балі. Їй довелося подолати понад 10 тисяч кілометрів. І ми вже в очікуванні низки ще пікантніших фотографій. Хоча, будемо справедливими, цей кадр теж не на жарт розбурхав мережу. Про це свідчать тисячі лайків, а також безліч коментарів:
- "Красива Саша";
- "Надто приваблива для цього світу";
- "Розкішна фотографія";
- "Я в захваті";
- "Ти прекрасна";
- "Ця фотографія мене надихнула";
- "Я люблю тебе";
- "Божественна";
- "Ідеальна красуня".
Саша Чистова показала підписникам ідеальні сідниці / Фото з інстаграму Чистової
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Нам теж шалено подобається Саша Чистова. А тебе ми буквально закликаємо підписатися на красуню, якщо ти досі цього не зробив. Гарантуємо, з Балі вона публікуватиме ще дуже і дуже багато гарячих фото.