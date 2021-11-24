Ледь прикриває груди: модель Кармелла Роуз приміряла еротичну спідню білизну

Ми не стомлюємося заглядати до Кармелли Роуз в інстаграм. А все тому, що сексуальна модель знається на тому, що подобається її підписникам понад усе. От, наприклад, світлини в еротичній спідній білизні. Однією з таких Men 24 пропонує тобі насолодитися тут і зараз!

Свою армію прихильників Кармелла Роуз вирішила потішити світлиною, на якій вона позує в еротичній спідній білизні. Комплект, до слова, не лише виграшно підкреслює розкішне тіло моделі, а й заледве прикриває її бюст.

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Підписникам Кармелли Роуз шалено подобається те, чим вона ділиться у мережі. Тож вони буквально засипали свою кумирку лайками. А ще підписники моделі були щедрими на компліменти. Традиційно лови найкращі з них:

"Ти дуже красива";

"Ти просто приголомшлива";

"Сексуальна та мила водночас";

"Твоє тіло бездоганне";

"Кармелла, ти надзвичайно чарівна";

"Чорний тобі дуже личить";

"Я закоханий у тебе";

"Дуже класне фото";

"Вона неймовірно гаряча".



Кармелла Роуз знялася у мереживній спідній білизні / Фото з інстаграму Роуз

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Кармелла Роуз однозначно заслуговує на те, щоб ти підписався на неї. А ще не полінуйся поставити кілька лайків під останніми публікаціями моделі. Тобі ж не важко, а їй точно буде приємно. Головне – щоб тебе не спалила кохана за цим заняттям.