Едва прикрывает грудь: модель Кармелла Роуз примеряла эротическое нижнее белье

Мы не устаем заглядывать к Кармелле Роуз в инстаграм. А все потому, что сексуальная модель разбирается в том, что нравится ее подписчикам превыше всего. Вот, например, фотографии в эротическом нижнем белье. Одной из таких Men 24 предлагает тебе насладиться здесь и сейчас!

Свою армию поклонников Кармелла Роуз решила порадовать фотографией, на которой она позирует в эротическом нижнем белье. Комплект, к слову, не только выигрышно подчеркивает роскошное тело модели, но и едва прикрывает ее бюст.

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Подписчикам Кармеллы Роуз безумно нравится то, чем она делится в сети. Они буквально засыпали свою кумирку лайками. А еще подписчики модели были щедры на комплименты. Традиционно, лови лучшие из них:

"Ты очень красивая";

"Ты просто потрясающая";

"Сексуальная и милая одновременно";

"Твое тело безупречно";

"Кармелла, ты очень волшебная";

"Черный тебе очень подходит";

"Я влюблен в тебя";

"Очень классное фото";

"Она невероятно горячая".



Кармелла Роуз снялась в кружевном нижнем белье / Фото с инстаграма Роуз

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Кармелла Роуз однозначно заслуживает того, чтобы ты подписался на нее. А еще не поленись поставить несколько лайков под последними публикациями модели. Тебе ведь не тяжело, а ей точно будет приятно. Главное – чтобы тебя не спалила возлюбленная за этим занятием.