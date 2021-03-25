Леся Нікітюк похизувалася спокусливою фігурою в купальнику: гарячі фото з Єгипту

Сексуальна Леся Нікітюк невтомно спокушає своїх підписників в інстаграмі. Зараз 33-річна телеведуча відпочиває в Єгипті, тож активно викладає світлини, на яких вона позує у купальниках та іншому вбранні, яке виграшно підкреслює її фігуру. Насолоджуйся порцією краси від Лесі Нікітюк на Men 24!

Найулюбленіша українська телеведуча вкотре вирішила розбурхати користувачів мережі. Для цього Лесі Нікітюк достатньо було одягнутися в купальник, зробити фото та викласти його в інстаграмі. Гайда милуватися свіжими фотографіями красуні.

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"Іду на пляж, бо не можна ховати таку красу. Це я про капелюх", – у традиційній жартівливій манері написала вона під постом.

Не дивно, що підписники Лесі Нікітюк засипали ведучу коментарями. Вони з задоволенням вихваляють розкішну фігуру 33-річної красуні:

"Останнє, на що дивишся на цих фотографіях, – на капелюх";

"Нікітюк, у вас прекрасне тіло";

"Леся Іванівна, ви неймовірна";

"Боже, ну краса українська";

"Мої очі засліпила твоя краса, Леся";

"Скоро буде гарячий шоколад";

"Вкрадуть красу на пляжі. Не капелюх, а Лесю".

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Леся Нікітюк надзвичайно красива. І нам здається, що вона з часом стає ще спокусливішою та привабливішою. Тож 33-річна ведуча однозначно заслужила на твій лайк, а також підписку. Не лінуйся!