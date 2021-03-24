Кара Дель Торо – справжня красуня. Вона не лише регулярно викладає фотографії з відпочинку, хизуючись розкішним життям. Мексиканська модель ще й залюбки показує свої спокусливі вигини. Цього разу вона вирішила буквально добити своїх підписників, знявшись у відвертому купальнику. Насолоджуйся порцією краси від Кари Дель Торо на Men 24!

27-річна мексиканська модель Кара Дель Торо знається на спокусі. Вона буквально кожним своїм постом в інстаграмі розбурхує користувачів мережі, які підписані на красуню. Не стала винятком її остання публікація. На ній модель позує у відвертому білому купальнику, який виграшно підкреслює розкішне тіло Кари.

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Підписники мексиканської моделі надзвичайно захоплені новим фото красуні. Про це свідчать кількадесят тисяч лайків. Сама ж армія прихильників Кари Дель Торо налічує понад 1,6 мільйона. І вона невпинно зростає з кожним днем.

Гайда читати, що ж написали під публікацією мексиканської моделі її прихильники. Підозрюємо, що у коментарях не менш спекотно, ніж на самому фото красуні:

"Бездоганне фото справжньої богині, такої прекрасної, такої неймовірної";

"Це просто приголомшливо";

"Ось як має виглядати ідеальна засмага";

"Шикарне фото шикарної дівчини";

"Ти настільки гаряча. Цікаво, чому вода навколо тебе не кипить";

"Круте фото. Ти як завжди виглядаєш неймовірно".

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Кара Дель Торо однозначно заслуговує на твій лайк. А ще ти можеш підписатися на мексиканську модель, щоб не пропустити порцію гаряченького від неї.