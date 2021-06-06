"Таку красуню Україна втратила": актриса зі США знялася у спідній білизні – гаряче фото

Цього разу під нашим прицілом спокуслива актриса Ліанна Бартлетт зі США. 35-річна красуня регулярно публікує світлини у спідній білизні та купальниках, хизуючись своїми спокусливими формами. Тож не дивно, що цього разу зірка вирішила не йти проти правил. Насолоджуйся порцією сексуальності від Ліанни Бартлетт на Men 24!

На новому фото Ліанна Бартлетт позує у спокусливій спідній білизні. Цей образ надзвичайно сподобався не лише нам, а й підписникам красуні. Тож не дивно, що за якусь добу пост зібрав понад 20 тисяч лайків від її прихильників.

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Традиційно залишаємо для тебе найкращі коментарі підписників зірки, котра під нашим прицілом. Тобі ми рекомендуємо теж написати щось під постом Ліанни Бартлетт, враховуючи той факт, що народилася вона у Херсоні.

"Таку красуню Україна втратила";

"Ти надзвичайно красива";

"Приголомшлива фігура";

"Вау, абсолютно заворожуюча";

"Приваблива леді";

"Неймовірно спокуслива";

"Я думаю, я люблю тебе".

Ми теж у захваті від Ліанни Бартлетт. Вона не лише надзвичайно спокуслива, а й дуже і дуже красива. Тож гайда підписуватися на американську актрису з українським корінням. На її сторінці в інстаграмі завжди спекотно!

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