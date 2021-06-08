Точка G більше не в тренді: учені знайшли найбільш чуттєве місце на тілі жінки

Твоє нескінченне полювання за її точкою G стане трохи простішим. І тут не потрібно дивуватися. Просто не існує цієї міфічної кнопки, яка "запускає" партнерку. Але у нас є й ще краща новина: італійські вчені виявили величезну ерогенну зону, яка охоплює кілька різних органів. Про неї ми й поговоримо далі!

Дослідники називають цю зону клітоуретровагінальним комплексом – або CUV. Простягається він від передньої стінки піхви до уретри, парауретральних залоз і клітора. Тож більше не потрібно шукати маленьку точку на її тілі, яка б гарантувала нестримне задоволення.

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Стимуляція цієї області не лише збуджує. Вона ще й може допомогти викликати вагінальні оргазми, які дослідники описують так: відчуття, які тривають довше та можуть відчуватися по всьому тілу.

"За допомогою ультразвуку ми виявили, що зовнішня стимуляція клітора активує тільки кровообіг у самому кліторі. Натомість внутрішня стимуляція під час проникнення сприяє кровотоку у всіх структурах CUV", – наголошує лікар Джанніні.

За його словами, ти не повинен зосереджувати всю свою увагу на одній маленькій точці. Тобі також слід концентруватися на передній частині її вагінальної стінки. Найкраще потрапити у цю зону ззаду або зверху. Хоча, наголошує лікар, для кожної жінки це індивідуально. Тож не соромся спитати партнерку, у якій позиції вона отримує більше задоволення.



Під час сексу варто приділяти увагу не лише точці G / Фото Unsplash

Не варто також забувати про руки. Наприклад, піднявши долоню вгору, встав у неї один або два пальці та зроби рух "йди сюди". Це стимулює саме ту область. Вібратори, призначені для стимуляції точки G, також підходять деяким жінкам.

Загалом, не варто концентруватися на чомусь одному. Вивчай кожен сантиметр її тіла, щоб подарувати незабутнє задоволення. Не бійся запитувати, а також уважно слідкуй за реакціями її тіла!

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