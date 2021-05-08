Коли час зупинився: дослідники зі Львова показали покинуту автошколу – шокуючі фото

Мабуть, складно знайти людину, яку б не заворожувала Прип'ять. Місто, в якому 35 років тому час просто зупинився. Але мало хто замислюється над тим, що у кожному великому та й маленькому містечку є такі ж місцини. Про одну з них – покинуту автошколу у Львові – ми розповімо далі!

Можна не один рік прожити поруч зі спорудою, навіть не підозрюючи, що вона покинута. Автошкола з одного зі спальних районів у Львові підпадає під категорію таких будівель. Але завдяки допитливим користувачам мережі ми маємо можливість зазирнути на її територію. Гарантуємо, що ці світлини тебе вразять!

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Своєю знахідкою у мережі поділився Андрій Риштун, співробітник Музею загиблих літаків. У фейсбуці він виклав серію фотографій, на яких можна побачити автошколу, в якій ще порівняно нещодавно навчалися ті, хто планував сісти за кермо.

Так виглядає закинута автошкола на Новому Львові (район у Львові – Men 24). Вона розташована у зеленій зоні міста. Тож "закинули" її, напевно, не просто так. Там було багато автоматизованих стендів, макетів, як працює автомобіль та реалістичних тренажерів. Я б сам у такій школі ще раз повчився б на права!,

– написав він у пості.

Андрій Риштун також зауважив, що

У коментарях до поста користувачі мережі зауважили, що то була не лише автошкола.

"Там вчили шити, навчали надавати первинну медсестринську допомогу, діловодства. Там було гарно, чисто, все доглянуто", – зауважила Галина Губалюк.

Дивися, як зараз виглядає закинута автошкола у Львові:

Усі фото Андрія Риштуна

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