Можно не один год прожить рядом с сооружением, даже не подозревая, что оно брошенное. Автошкола с одного из спальных районов во Львове подпадает под категорию таких зданий. Но благодаря пытливым пользователям сети мы имеем возможность заглянуть на ее территорию. Гарантируем, что эти фотографии тебя поразят!

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Своей находкой в ​​сети поделился Андрей Рыштун, сотрудник Музея погибших самолетов. В фейсбуке он выложил серию фотографий, на которых можно увидеть автошколу, в какой еще сравнительно недавно учились те, кто планировал сесть за руль.

Так выглядит заброшена автошкола на Новом Львове (район во Львове – Men 24). Она расположена в зеленой зоне города. Поэтому "забросили" ее, наверное, не просто так. Там было много автоматизированных стендов, макетов, как работает автомобиль и реалистичных тренажеров. Я бы сам в такой школе еще раз поучился бы на права!,

– написал он в посте.

Андрей Рыштун также отметил, что до 2009 года автошкола работала.

В комментариях к посту пользователи сети заметили, что это была не только автошкола.

"Там учили шить, учили оказывать первичную медсестринскую помощь, делопроизводства. Там было хорошо, чисто, все ухожено", – отметила Галина Губалюк.

Смотри, как сейчас выглядит заброшенная автошкола во Львове:

Все фото Андрея Рыштуна