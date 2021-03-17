Усе своє: фітнес-модель виклала гаряче фото топлес на доказ цього

Люсія Яворчекова продовжує ділитися з нами своїми спокусливими світлинами. Цього разу гаряча фітнес-модель похизувалася розкішними формами, знявшись топлес. Насолоджуйся порцією краси від Люсії Яворчекової на Men 24!

30-річна фітнес-модель знає, що найбільше подобається її підписникам. Тож не дивно, що цього разу вона знову знялася топлес. А зробила це Люсія Яворчекова на березі моря, під час відпочинку у Мексиці. Гайда дивитися фото, яким вона неабияк розбурхала користувачів мережі.

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Таке ж фото Люсія вже викладала раніше. Але підписники фітнес-моделі запідозрили її у зловживанні фоторедакторами. Тож вона вирішила раз і назавжди зруйнувати міф, пов'язаний з її формами: усе своє, а фоторедактори лише підкреслюють її гарячі вигини.

Цікаво, чи змогла вона цього разу переконати своїх прихильників в інстаграмі? Нумо дивитися, що їй вони написали під новим постом:

"Оригінали завжди найкращі";

"Надзвичайно приваблива";

"Наскільки сильно я заздрю твоєму чоловікові. Щасливчик";

"Красиве фото й бездоганна усмішка";

"Твоє тіло – мистецтво";

"Ти не потребуєш фоторедакторів";

"Приголомшлива жінка";

"Бездоганна".

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Люсія Яворчекова справжня красуня. Цим фото без фільтрів і фоторедакторів вона доводить, що надзвичайно спокуслива та сексуальна. Тож не полінуйся поставити їй лайк під постом, а також підписатися на неї. Ти ж не хочеш пропустити порцію гаряченького від фітнес-моделі?