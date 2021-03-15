Сексуальна американська модель розбурхала мережу фотографіями у крихітному купальнику
Сінді Прадо шалено личать купальники. І ми в цьому переконуємося щоразу, коли модель викладає світлини, на яких позує саме в цьому елементі гардероба. До слова, цього разу вона обрала відверте бікіні, яке виграшно підкреслювало її спокусливі вигини. Насолоджуйся порцією краси від Сінді Прадо на Men 24!
Джерело:інстаграм Сінді Прадо
Спокуслива модель Сінді Прадо регулярно провокує своїх підписників відвертими фотографіями. Цього разу вона вирішила не робити винятку, знявшись у крихітному купальнику, який ледь-ледь прикриває її груди.
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До слова, на кількох світлинах з серії, яку виклала Сінді в інстаграмі, позує також її подруга. Тож на тебе очікує подвійна порція краси та спокуси.
Не дивно, що прихильники поставили безліч лайків під цим постом, а також залишили коментарі. Вони не лише оспівували гаряче тіло моделі, а й ділилися своїми побажаннями:
- "Ти виглядаєш дуже мило";
- "Ти настільки приголомшливий шедевр";
- "Дуже красива фігура, дорога. Ти неймовірна";
- "Ти шикарна та дуже сексуальна жінка";
- "Чи можу я поцілувати твій пупок?";
- "Така бездоганна";
- "Найкрасивіша жінка на землі".
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Сінді Прадо неймовірно спокуслива, тож ти просто зобов'язаний поставити їй лайк, а також залишити коментар під цим її постом. Вишенькою на торті має стати підписка на сексуальну модель!
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