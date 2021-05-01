Словацька фітнес-модель знялася топлес: відверте фото 18+

Сексуальна Люсія Яворчекова продовжує позбавляти нас сну. Цього разу чарівна словацька фітнес-модель знялася топлес на фоні моря. Ця світлина неабияк розбурхала не лише її підписників, а й прихильників велоспорту. Якщо що, то Люсія – колишня велоспортсменка. Насолоджуйся порцією спокуси на Men 24!

Люсія Яворчекова з шаленим задоволенням роздягається перед камерою. Тож не дивно, що на її сторінці в інстаграмі можна побачити безліч фото, на яких вона позує або у спідній білизні, або у купальниках, або узагалі без одягу. Цього разу ми поділимося з тобою світлиною, на якій красуня позує топлес.

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Половина раю та половина пекла,

– написала Люсія під постом.

Гаряче фото Люсії Яворчекової шалено сподобалося її підписникам в інстаграмі. Вони не лише залишили безліч лайків під постом, а й буквально засипали красуню коментарями:

"Це суцільний рай";

"Люсія – ти справжня королева";

"Бездоганність";

"Просто найкраща";

"Надзвичайно мила";

"О, Боже. Це неймовірно";

"Ти настільки сексуальна";

"Люблю це фото";

"Абсолютно приваблива".

Нам теж шалено подобається Люсія Яворчекова. Тож ми рекомендуємо підписатися на словацьку фітнес-модель. На її сторінці в інстаграмі завжди надзвичайно спекотно!

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