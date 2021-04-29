Чарівна модель Таня Брик знову потішила своїх підписників в інстаграмі. Цього разу переможниця проєкту "Супер топ-модель по-українськи" знялася у спокусливій спідній білизні, яка виграшно підкреслює її вигини. Насолоджуйся порцією краси від Тані Брик на Men 24!

Таня Брик знається на своїх виграшних сторонах. Якщо бути чесними, то у неї всі сторони – виграшні. Тож не дивно, що вона регулярно викладає фото, на яких позує у спідній білизні. Гріх приховувати таке розкішне тіло.

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Над спокусливою світлиною Тані Брик працювала талановита фотографиня Наталія Дудич. Їй вдалося передати за допомогою фото усю красу моделі.

Тому ми не здивовані, що Таню Брик не лише засипали лайками в інстаграмі, а й залишали безліч коментарів. Лови кілька з них:

"Ідеал фігури";

"Красуня";

"Богиня";

"Ти моя найулюбленіша модель";

"Бомба".

Гайда підписуватися на Таню Брик в інстаграмі. Це дозволить тобі не пропустити порцію гаряченького від спокусливої української моделі!

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