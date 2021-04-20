Мало сексу, багато стресу: про що свідчить хропіння чоловіка

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Поганий сон через хропіння може свідчити про проблеми зі здоров'ям. З цим і низка хронічних захворювань пов'язані, і не захворювань – коли проблеми з роботою тих чи інших органів тільки у зародку.
Звісно, куди ж без психосоматичних проблем, депресивних станів і нервових розладів. Але ми не ставимо собі за мету заглиблюватися в аналіз всього цього. Згадаємо тільки, про які негаразди може свідчити саме чоловічий храп.
Варто знати Лікар поділився безвідмовними секретами, які дозволяють покращити свій сон
Це дуже серйозний розлад. Люди з апное на якийсь час припиняють дихати під час сну. У такі миті людина прокидається, щоб відновити дихання.
Хропіння не просто не дає виспатися – воно може свідчити про серйозні проблеми / Фото unsplash
Порушення сну через те ж хропіння можуть серйозно вплинути на рівень тестостерону і кисню в організмі чоловіка. А наслідком може бути еректильна дисфункція (тобто – не буде жодного сексу).
Хропіння – це не те, на що можна махнути рукою, адже здоровий сон дуже й дуже важливий / Фото unsplash
Що робити? Звернутися до лікаря, аби з'ясувати причину хропіння.
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