Поганий сон через хропіння може свідчити про проблеми зі здоров'ям. З цим і низка хронічних захворювань пов'язані, і не захворювань – коли проблеми з роботою тих чи інших органів тільки у зародку.

Звісно, куди ж без психосоматичних проблем, депресивних станів і нервових розладів. Але ми не ставимо собі за мету заглиблюватися в аналіз всього цього. Згадаємо тільки, про які негаразди може свідчити саме чоловічий храп.

Варто знати Лікар поділився безвідмовними секретами, які дозволяють покращити свій сон

Які проблеми зі здоров'ям виникають через хропіння

Обструктивне апное

Це дуже серйозний розлад. Люди з апное на якийсь час припиняють дихати під час сну. У такі миті людина прокидається, щоб відновити дихання.

Найменші наслідки – це численні порушення сну і постійна втома протягом дня.

наслідки – це численні порушення сну і постійна втома протягом дня. Найгірші – якщо апное не лікувати – це хвороби серця, діабет та інші відчутні ризики для здоров'я.



Хропіння не просто не дає виспатися – воно може свідчити про серйозні проблеми / Фото unsplash

Тестостерон

Порушення сну через те ж хропіння можуть серйозно вплинути на рівень тестостерону і кисню в організмі чоловіка. А наслідком може бути еректильна дисфункція (тобто – не буде жодного сексу).

Вчені у лікарні Donaustauf, що в Німеччині, у 2008 році спробували дослідити зв'язок еректильної дисфункції і апное.

і апное. Участь взяли 400 чоловіків, які скаржилися на хропіння під час сну. У підсумку 69% отримали діагноз апное на тлі зниження рівня тестостерону.

Відсутність спокійного сну також може викликати підвищення рівня гормону стресу – кортизону. А кому подобається жити у постійному стресі, особливо якщо реальних причин для цього немає?



Хропіння – це не те, на що можна махнути рукою, адже здоровий сон дуже й дуже важливий / Фото unsplash

Що робити, якщо хропіння не дає нормально спати

Що робити? Звернутися до лікаря, аби з'ясувати причину хропіння.

Якщо воно викликане анатомічними особливостями (наприклад, викривленою носовою перегородкою, аденоїдами тощо) – лікар порадить, чи треба їх усувати, і як саме.

особливостями (наприклад, викривленою носовою перегородкою, аденоїдами тощо) – лікар порадить, чи треба їх усувати, і як саме. Якщо ж причина у певному захворюванні – треба буде братися за лікування однозначно.

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