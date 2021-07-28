Суперниця Світоліної у півфіналі Олімпіади вражає своєю формою: гарячі фото Маркети Вондроушової

Уже скоро на тенісному корті Олімпійських ігор 2020 зійдуться Еліна Світоліна та Маркета Вондроушова. Обидві тенісистки боротимуться за місце у фіналі, тож ми триматимемо кулачки за нашу спортсменку. А поки гайда знайомитися з її конкуренткою. До твоєї уваги на Men 24 коротка біографія Маркети Вондроушової та спокусливі фото спортсменки!

Уже 29 липня о 5:00 за київським часом Еліна Світоліна та Маркета Вондроушова зійдуться на тенісному корті, щоб поборотися за місце у фіналі. Ми, звичайно ж, переконані, що ворога слід знати в лице. Тож вирішили трішки ознайомитися з чеською спортсменкою ближче!

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Маркета Вондроушова

Інстаграм: marketavondrousova

Вік: 22 роки

22 роки Знак Зодіаку: Рак

Рак Ріст: 173 сантиметри

173 сантиметри Вага: 59 кілограмів

59 кілограмів Країна: Чехія

Чехія Улюблений тенісист: Рафаель Надаль

Рафаель Надаль Сімейний стан: незаміжня

22-річна чеська тенісистка стала відомою завдяки своїй видатній грі. Професіонали вважали її майбутнім чеського тенісу, тож вона їх не підвела. І ось Маркета Вондроушова потрапила до півфіналу Олімпійських ігор 2020.

Цікаво: тенісистку називають спадкоємицею Петри Квіткової, хоча обидві мають різні фізичні навички та технічні точки зору.

Народилася Маркета в місті Соколові, що на заході Чехії. Тенісом вона почала займатися у досить юному віці – у 4 роки. До 10 років вона уже регулярно навідувалася до Праги, щоб стати професіоналом. А в 15 років самостійно перебралася до столиці Чехії для подальшого навчання!

Дебютувала Маркета у турі WTA у парному розряді на Sparta Prague Open 2015 з Катержиною Ваньковою. Той матч пара, на жаль, програма. Через рік вона дебютувала у WTA в одиночному розряді. І тут дівчина проявила себе з найкращої сторони.

Особливим для Маркети був 2017 рік. Вона повернулася на корт через рік після травми ліктя. Тоді вона виграла 20 матчів, отримавши титул чемпіона. Ми, звичайно ж, могли б ще більше розповісти про звитяги суперниці Еліни Світоліної, але віддамо перевагу її спокусливим фото. Ними вона, до слова, ділиться з не меншим ентузіазмом.

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Спокусливі фото Маркети Вондроушової



Маркета Вондроушова не лише багато працює на корті, а й знатно відпочиває / Фото з інстаграму Вондроушової



Маркета Вондроушова віддає перевагу відпочинку на Мальдівах / Фото з інстаграму Вондроушової



Тенісистка регулярно викладає спокусливі фото, на яких вона позує у купальниках / Фото з інстаграму Вондроушової



Маркета Вондроушова обожнює приймати сонячні ванни / Фото з інстаграму Вондроушової



Маркеті Вондроушовій надзвичайно личать купальники / Фото з інстаграму Вондроушової



Сталевий прес Маркети Вондроушової розбурхав не одну тисячу її фанатів / Фото з інстаграму Вондроушової



Маркета Вондроушова знається на відмінному відпочинку біля моря / Фото з інстаграму Вондроушової



А ще тіло Маркети Вондроушової прикрашає безліч татуювань / Фото з інстаграму Вондроушової

Ну що ж, нам залишається лише поставити будильник на 5:00 та тримати кулачки за Еліну Світоліну. Ми переконані, що вона збере усю силу в кулак і вийде до фіналу!

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