Дзюдоїстка Дар'я Білодід на Олімпійських іграх 2020, які проходять у Токіо, принесла бронзову медаль у скарбничку нашої команди. І хоч поєдинок був не з простих, нашій спортсменці таки вдалося вирвати "бронзу", обійшовши ізраїльтянку Широ Рішоні. І ми просто не могли оминути увагою красуню, пригадавши, якими світлинами вона ділиться зі своїми підписниками.

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Дар'я Білодід – чарівна українська дзюдоїстка, котра вражає своїми результатами. Торік вона стала наймолодшою чемпіонкою з дзюдо у світі. Цьогоріч, на Олімпійських іграх 2020, їй вдалося побити рекорд України: це перша в історії нашої країни нагорода у жіночому дзюдо. Тож ми маємо буквально безліч причин пишатися спортсменкою!

Дар'я Білодід

Інстаграм: dariabilodid7

Вік: 20 років

20 років Знак Зодіаку: Терези

Терези Ріст: 172 сантиметрів

172 сантиметрів Країна: Україна

Україна Сімейний стан: незаміжня

Дзюдоїстка Дар'я Білодід виросла у спортивній сім'ї. Ба більше: її батько Геннадій Білодід і мама Світлана Кузнєцова – теж дзюдоїсти. Саме вони й зайнялися тренуванням донечки. Щоправда, так було не завжди. Спочатку її рідні не надто позитивно відреагували на її бажання стати професійною дзюдоїсткою. Втім, наполегливість та старання дівчини довели батькам, що вона – вроджена спортсменка.

Цікаво, що до Олімпійських ігор 2020 у Токіо її готувала мама. І саме вона додала їй натхнення в той момент, коли Дар'я буквально здалася. Саму ж "бронзу" спортсменка присвятила своїм батькам.

Що стосується особистого життя, то у 2019 році вона закінчила стосунки з олімпійським чемпіоном в Ріо, Фабіо Базіле, котрий теж займається дзюдо. Наразі про інші стосунки спортсменки не відомо нічого.



Чарівна Дар'я Білодід могла б бути моделлю / Фото з інстаграму Білодід

Зауважимо, що Дар'я Білодід мала усі шанси стати моделлю. І хай їй трішки бракувало зросту до еталонних 173 сантиметрів, її параметри дозволяли красуні потрапити до модельного агентства. І хоч Дар'я вирішила не йти легким шляхом, на її сторінці в інстаграмі завжди можна знайти гарячі та спокусливі фото. Ними ми поділимося з тобою!

Дивися гарячі фото української зірки Олімпіади-2020 Дар'ї Білодід:



Дар'я Білодід з величезним задоволенням публікує фото у купальниках / Фото з інстаграму Білодід



Спортсменка не лише плідно тренується, а й непогано відпочиває / Фото з інстаграму Білодід



Розкішна фігура Дар'ї Білодід позбавляє спокою її підписників / Фото з інстаграму Білодід



Слідкувати за Дар'єю Білодід в інстаграмі – одне задоволення / Фото з інстаграму Білодід

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